Lazo aseguró que el gobierno está en un "momento crucial de definiciones" por caso Cardama pero evitó referirse a nuevo informe

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , aseguró que el gobierno está ante un " momento crucial de definiciones " respecto al contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas , algo que había sido comprometido en el gobierno anterior pero que la administración de Yamandú Orsi anunció que rescindiría.

Lazo, sin embargo, evitó referirse a la auditoría encargada a la empresa Bureau Veritas , que constató una serie de incumplimientos contractuales por parte de Cardama en la construcción de la primera patrulla, que para esta altura debía tener un avance cercano al 70% pero que está en 43%.

" Agradecemos la preocupación y el trabajo que han llevado adelante los medios pero nosotros no queremos opinar sobre este tema porque estamos en un momento crucial de definiciones desde el punto de vista técnico y de tomar decisiones . Y no vamos a hacer nada, absolutamente nada, que contamine con una declaración", señaló la ministra en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

Consultada sobre cuándo se tomará una decisión definitiva respecto al contrato, Lazo aseguró que no sabe si será esta semana y que las resoluciones se tomarán "cuando sea el momento".

El informe elaborado por Bureau Veritas sobre el estado de avance de la construcción de las patrulleras oceánicas OPV 87 en los Astilleros Cardama, en Vigo, España, dvierte sobre desvíos técnicos, observaciones estructurales y eventuales riesgos contractuales.

El reporte, fechado el 16 de enero de 2026, fue realizado tras una inspección en astillero entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025 y analiza el estado del proyecto, la evolución de las construcciones y la coordinación con el contrato.

Según el informe de Bureau Veritas, hasta el momento de la inspección “se han construido y montado en grada 16 bloques, lo que constituye aproximadamente el 43% del acero del buque”, cuando de acuerdo al cronograma el avance debía situarse en torno al 70%.