Con el respaldo de intendentes blancos, diputados de la oposición preparan proyecto para reducir el monto de las multas de tránsito

El debate sobre el monto de las multas en Uruguay es recurrente. Entre las críticas por la instalación de radares y la preocupación por los accidentes de tránsito, legisladores, intendentes y dirigentes políticos en general suelen discutir sobre seguridad vial con foco en la recaudación tanto de los gobiernos departamentales como del Poder Ejecutivo.

Y este año no es la excepción. Legisladores de la oposición, con el respaldo de algunos intendentes blancos, están trabajando para presentar un proyecto de ley con el objetivo de reducir el monto máximo de las multas de tránsito que actualmente es de 15 UR ($ 27.765).

Se trata de un nuevo intento con este objetivo ya que en el período pasado, durante la discusión de la Rendición de Cuentas de 2022, algunos legisladores entonces oficialistas propusieron agregar un artículo para limitar el monto máximo de las multas a un máximo de 5 UR ($ 9.255).

ACCIDENTE Una mujer de 77 años está grave tras ser embestida por un ómnibus en Montevideo; el conductor se encuentra detenido

EDUCACIÓN En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase

El diputado colorado Conrado Rodríguez quiere volver a darle impulso al tema y para eso se puso en contacto con su colega blanco Sebastián Andújar y con el cabildante Álvaro Perrone, impulsor del artículo que presentaron en 2023.

"El valor de las multas de las infracciones de tránsito se ha tornado más un elemento recaudatorio que para prevenir accidentes. Por supuesto que las multas tienen que existir pero tienen que ser racionales, no como sucede ahora. Yo creo que es hora de que el Parlamento vuelva a discutir este tema para poner un máximo menor al actual", dijo Rodríguez a El Observador.

Si bien aun no está el proyecto terminado, la idea es aumentar un poco el monto máximo respecto a lo planteado en aquella rendición de cuentas e incluso manejan la posibilidad de mantener las 15 UR para aquellos que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Hoy esa multa recibe la sanción económica más alta (15 UR) al igual que la que se aplica por conducir al doble de la velocidad permitida.

Una posibilidad es bajar el máximo a un 50% –menos para el alochol–, según dijo Andújar en conversación con el programa Quién es Quién de Diamante FM pero el monto todavía no fue acordado por los legisladores.

Cuando en el período pasado los mismos legisladores impulsaron una iniciativa similar la Cámara de Diputados no acompañó la propuesta y solo 17 parlamentarios levantaron su mano a la hora de votar.

Sin embargo, en la justificación del voto más de uno de la coalición dijo compartir el espíritu de la propuesta pero no la votó por entender que viola la autonomía departamental establecida en la Constitución. En las ciudades son las intendencias las que cobran las multas mientras que en rutas nacionales es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en algunos casos el Ministerio del Interior.

Es por eso que el respaldo de los intendentes es clave en este tema. Andújar ya estuvo en contacto con algunos jefes comunales blancos que están dispuestos a avanzar en este sentido siempre y cuando el gobierno nacional adopte la misma medida para sus multas.

Por eso, según dijo Andújar a El Observador, el proyecto de ley aplicaría solo para las multas del gobierno nacional con la idea de que el Congreso de Intendentes avance en el mismo sentido.

“No nos gusta, no estamos de acuerdo (con el monto de las multas). Nosotros no hacemos presupuestos en función de lo que vamos a recaudar de las multas”, dijo en diálogo con Telenoche a fines de enero el intendente de Durazno Felipe Algorta, y agregó que la situación “se ha ido de mambo”.

De las conversaciones por este tema también han participado el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y el de Paysandú, Nicolás Olivera, según pudo saber El Observador. Olivera, es además, el presidente del Congreso de Intendentes.

Ese organismo ya acordó que para marzo se podrá pagar las multas al 50% si se abonan conjuntamente con la patente al contado. En caso de financiarlo en cuotas la reducción sería de un 30%. Esto aplica solo para las multas que ponen los gobiernos departamentales.

Patente

Andújar también adelantó en esa misma entrevista en el programa Quién es Quién que está trabajando en una propuesta para cambiar la forma de cálculo para determinar el valor de las patentes de rodados.

El diputado blanco se declaró como un defensor del Sucive y del monto único nacional de la patente pero cuestionó los montos.

“Me parece carísima. Es la patente más cara de América y también comparada con Europa”, comentó el diputado. El legislador detalló que el proyecto de modificación tiene como objetivo ajustar las alícuotas, es decir, los valores utilizados para calcular el monto de la patente.

“Todo esto siempre tiene que ser consensuado con los intendentes. La ley es para encontrar un consenso para que esto no siga incrementándose”, aseguró. Andújar destacó que la propuesta contempla que, en algunos casos, se podría “bajar” el costo de las patentes, o incluso “congelar la de los cero kilómetros”, cuyo valor sería más acorde a la depreciación del vehículo.