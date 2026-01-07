Dólar
INFRACCIONES

Verano en Uruguay 2026 | ¿Cómo consultar las multas de tránsito a turistas?

Las infracciones cuyo valor se erigen según las equivalencias en unidades reajustables (UR), sumaron desde junio pasado los conductores impactados por el Decreto 176/024.

7 de enero 2026 - 13:45hs
Vacaciones en Uruguay 2026

Con el inicio de la temporada de verano 2026 en Uruguay, ciento de turistas extranjeros que arribaron al país fueron notificados por la existencia de multas de tránsito adeudadas de hasta 40.000 dólares.

Las infracciones cuyo valor se erigen según las equivalencias en Unidades Reajustables (UR), sumaron desde junio pasado los conductores impactados por el Decreto 176/024.

Multas de tránsito a turistas en Uruguay | ¿Qué dice el Decreto 176/024?

El Decreto 176/024 implementó un sistema de penalidades para que turistas extranjeros sin residencia en Uruguay para que paguen sus multas de tránsito antes de salir del país, usando el SUCIVE (web/app) para consultar y abonar infracciones, con notificaciones por email para matrículas y una línea internacional para consultas (+598 4725 1139), buscando así agilizar su cancelación y asegurar el cumplimiento.

Si no pagan, las multas se acumulan y pueden ser un impedimento para reingresar, afectando trámites como el telepeaje.

-ine2177-jpg..webp
C&oacute;mo se pueden conocer las multas de tr&aacute;nsito en Uruguay

Cómo se pueden conocer las multas de tránsito en Uruguay

En la antesala de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) recomendó a los visitantes con destinos a destinos uruguayos a verificar, antes de emprender el regreso, si registran multas por exceso de velocidad y abonar lo adeudado.

Verano en Uruguay 2026 | ¿Cómo consultar las multas de tránsito a turistas?

Los turistas extranjeros que estén próximos a iniciar sus vacaciones en Uruguay en la temporada de verano 2026, pueden conocer si registran alguna infracción de tránsito ingresando la matrícula del vehículo en el sitio web del SUCIVE: https://www.sucive.gub.uy/consulta_multas?2

Desde mayo rige un sistema de notificación por correo electrónico para vehículos con matrícula extranjera registrados en el sistema de telepeaje, que detalla los datos de la infracción y habilita el pago en línea. Además, se encuentra disponible una línea telefónica internacional para consultas desde el exterior (+598 4725 1139), que se suma a la línea gratuita 0800 1139 dentro del país.

¿Cómo pagar las multas de tránsito a turistas en Uruguay?

Los conductores pueden adherirse al servicio de Suscripción de Avisos de Infracciones por Exceso de Velocidad, que envía alertas por correo electrónico y facilita el seguimiento de posibles infracciones.

Asimismo, el MTOP recuerdó la importancia de respetar los controles de velocidad, debidamente señalizados en rutas nacionales, cuya ubicación puede consultarse también en la web oficial.

Conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito es fundamental para proteger la vida de todas las personas que circulan por las rutas del país - MTOP

Verano en Uruguay 2026 | ¿Qué es el Abono Extranjero y el Pase Turista?

Desde diciembre 2025 comenzó a regir el Abono Extranjero, un nuevo servicio destinado a vehículos con matrícula extranjera que permite a los visitantes circular libremente por todos los peajes del país durante 15 días corridos.

El esquema puede solicitarse directamente en los puestos de peaje, con un costo de $ 1141. Una vez finalizado el plazo, es posible renovarlo a través del sitio web de Telepeajes (telepeaje.com.uy), en los propios peajes o en redes de cobranza habilitadas.

Por otra parte, quienes planifiquen una estadía más breve pueden optar por el Pase Turista, que habilita el cruce por los peajes mediante la lectura automática de la matrícula del vehículo. Se gestiona de forma online en telepeaje.com.uy/paseturista o desde la aplicación Telepeaje UY.

