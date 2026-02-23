GAC Motor Uruguay presenta el nuevo AION UT: más autonomía, más espacio y un precio que sorprende

En un mercado donde la autonomía suele ser el gran interrogante y el precio la principal barrera, un nuevo jugador busca cambiar la conversación. Con un posicionamiento que apunta a ampliar el acceso a la movilidad eléctrica, el AION UT irrumpe con la ambición de convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

El evento de lanzamiento se desarrolló en la Ciudad Deportiva LSM , escenario que refuerza el posicionamiento de la marca. GAC Motor Uruguay es auspiciante del equipo que tiene como propietarios a Luis Suárez y Lionel Messi, un vínculo que conecta el lanzamiento con el alto rendimiento y la proyección internacional.

El AION UT llega en dos versiones . La configuración de entrada ofrece un motor delantero de 100 kW (134 cv) y una batería de 44,12 kWh, con hasta 400 kilómetros de autonomía . Por su parte, la versión UT Max incorpora un motor de 150 kW (201 cv) y una batería de 60 kWh que alcanza hasta 500 kilómetros (NEDC), además de sumar techo panorámico , paquete avanzado de asistencias a la conducción (ADAS) y cargador inalámbrico para smartphones.

Ambas variantes incluyen de serie seis airbags, llantas de aleación de 17 pulgadas, cámara 360°, cuatro modos de conducción, asientos de eco-cuero y un sistema multimedia de 14,6 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto.

Screen Shot 2026-02-13 at 15.49.58 Foto: Andrea Hernandez.

Benjamín Butler, Brand Manager de GAC Motor, destacó que se trata de “un eléctrico del segmento C que se diferencia por sus dimensiones, muy generosas tanto en el exterior como en el habitáculo interior”, lo que le otorga una habitabilidad superior frente a sus competidores.

Screen Shot 2026-02-13 at 15.56.58 Benjamín Butler, Brand Manager de GAC Motor. Foto: Andrea Hernandez.

Seguridad, tecnología y carga rápida

El modelo integra batería LFP de última generación y permite una carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 24 minutos. En materia de seguridad, incorpora seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y, en su versión Max, suma sistemas avanzados como Control de Crucero Adaptativo (ACC), Frenado Automático de Emergencia (AEB) y Alerta de Cambio de Carril (LDW).

La propuesta tecnológica se completa con tablero digital LCD de 8,88 pulgadas, pantalla central flotante de 14,6 pulgadas, control por voz y sistema de audio de seis altavoces.

Screen Shot 2026-02-13 at 17.02.34 Foto: Andrea Hernandez.

Butler aseguró que el nuevo modelo “viene a democratizar la calidad de GAC”, al ofrecer un nivel de tecnología y robustez que caracterizan a la marca, pero a un precio más accesible para el público general.

Los precios de lanzamiento son de USD 22.490 para el AION UT y USD 25.990 para el AION UT Max, con una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros.

Screen Shot 2026-02-13 at 17.01.51 Foto: Andrea Hernandez.

Matías Lagarmilla, Gerente General de Lestido, señaló que el vehículo “va a consolidar la marca en el mercado de cara a 2026 y al futuro”, en un contexto donde los eléctricos ganan cada vez más protagonismo.

DSC081941 Foto: Andrea Hernandez.

Lagarmilla remarcó que 2025 fue un año de consolidación para la marca en Uruguay y que el objetivo es continuar fortaleciendo el posicionamiento. “Que confíen en nosotros y en el respaldo de Julio César Lestido, que está detrás de la marca”, expresó.

La marca invita a los interesados a realizar test drives en sus concesionarios para conocer de primera mano el desempeño del nuevo modelo, con el que busca marcar un nuevo paso en la movilidad eléctrica urbana del país.