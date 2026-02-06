"Es una locura": diputados de la coalición proponen reducir el costo de la patente modificando ley de Sucive

Foto: Leonardo Carreño.

El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, adelantó que junto a un grupo de representantes de la oposición están preparando un proyecto de ley que será presentado próximamente con el objetivo de modificar la ley que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). La propuesta busca cambiar la forma de cálculo para determinar el valor de las patentes de rodados.

En una entrevista en el programa Quién es quién (Canal 5), Andújar explicó que, aunque “defiende” la normativa que fundó el Sucive, no apoya “los precios” actuales de las patentes. “Me parece carísima. Es la patente más cara de América y también comparada con Europa”, comentó el diputado nacionalista, refiriéndose al costo elevado que los propietarios de vehículos deben afrontar cada año.

El legislador detalló que el proyecto de modificación tiene como objetivo ajustar las alícuotas, es decir, los valores utilizados para calcular el monto de la patente. “Todo esto siempre tiene que ser consensuado con los intendentes. La ley es para encontrar un consenso para que esto no siga incrementándose”, aseguró. Andújar destacó que la propuesta contempla que, en algunos casos, se podría “bajar” el costo de las patentes, o incluso “congelar la de los cero kilómetros”, cuyo valor sería más acorde a la depreciación del vehículo.

En relación al impacto económico, el diputado subrayó que la mayoría de las patentes en Uruguay, especialmente de autos con menos de 10 años, superan lo que el propietario puede ganar en un mes. “Es una locura”, expresó, haciendo hincapié en el desajuste entre el valor de los vehículos y el monto que se cobra por concepto de patente.

Andújar también argumentó que el costo de la patente debería disminuir proporcionalmente con la depreciación del valor del vehículo en el mercado. “Si mi auto vale menos, ¿cómo voy a seguir pagando más patente? Pasó ahora en enero; la gente fue a consultar lo que tenía que pagar y con el auto cada vez más viejo pagaban más que el año anterior. Un auto no se recotiza cuanto más viejo es, a no ser que sea un auto clásico”, explicó. El proyecto de modificación será presentado junto al diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado y el cabildante Álvaro Perrone. Además de la iniciativa para modificar el cálculo de las patentes, Andújar anunció que también presentarán un proyecto para disminuir el valor de las multas de tránsito. Para que ambas iniciativas sean aprobadas, las bancadas necesitarán conseguir al menos un voto adicional en el Parlamento.