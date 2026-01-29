Diputado colorado propuso exonerar pago de factura de OSE a usuarios afectados por "mal olor y mal gusto" del agua

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani , presentó una misiva a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado ( OSE ) solicitando la exoneración del pago del agua potable en el mes de enero para los vecinos que denunciaron presencia de agua turbia, con "mal olor y mal gusto" en la zona del Área Metropolitana .

Días atrás, varios usuarios reclamaron en redes sociales que entre el domingo y el lunes se registró la presencia de agua de color marrón en distintos puntos del área metropolitana .

Uno de los vecinos compartió imágenes de un filtro de agua doméstico visiblemente oscuro y aseguró que la situación se repite cada 48 horas .

" OSE no bombea agua potable ", acusó el usuario, quien detalló en su publicación que la zona afectada es la del barrio Goes , en Montevideo .

Asi salen los filtros cada 48hs en Goes, Montevideo. OSE no bombea agua potable... POSTA. pic.twitter.com/RCFhw4o5Qo — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) January 26, 2026

Dicha situación fue denunciada también por un residente de la Costa de Oro, en el departamento de Canelones.

Los incidentes, informó OSE en su momento, fueron producto de las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía.

Ante este contexto y mediante la Cámara de Representantes, el diputado colorado Schipani planteó la posibilidad a OSE de que exonere el "cobro del servicio correspondiente al mes de enero para los usuarios afectados por esta situación".

"Esto no constituye un beneficio, sino una forma de resarcimiento frente a la prestación defectuosa del servicio. Los usuarios pagan la tarifa del agua potable con la expectativa legítima de recibir un suministro sin turbiedad, sin olor ni gusto anómalos. Cuando esas condiciones básicas no se cumplen, el servicio que se factura no es el servicio que efectivamente se brinda", apuntó.

"En consecuencia, resulta razonable y ajustado a criterios de equidad que OSE asuma una compensación frente a los usuarios afectados, en tanto estos han abonado por un servicio que no fue prestado en las condiciones debidas, configurándose así un perjuicio directo. La exoneración del pago de la factura correspondiente al mes de enero constituye, en ese marco, una medida de resarcimiento mínima y proporcional frente a la afectación sufrida", agregó.