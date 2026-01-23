Dólar
El Observador
/ Nacional / AFECTACIÓN DE SUMINISTRO

OSE advierte por "cambios en el sabor y el color habitual" del agua potable en Montevideo y Área Metropolitana

"Es posible que se detecten cambios en el sabor y color habitual en el agua distribuida, sin afectación para la salud", aclaró el ente estatal

23 de enero 2026 - 9:54hs
OSE advierte por "cambios en el sabor y el color habitual" del agua potable en Montevideo y Área Metropolitana

AFP

En las últimas horas OSE informó que podrían registrarse cambios en el sabor y el color del agua potable en Montevideo y el Área Metropolitana, a raíz de las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía.

Presencia de materia orgánica en el agua bruta

Según el comunicado oficial, debido “a las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía, se ha detectado la presencia de materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de lo normal, lo cual provoca color en el agua bruta a potabilizar en la planta de Aguas Corrientes”, ubicada en Canelones.

Sin afectación para la salud

OSE aclaró que, a raíz de esta situación, “es posible que se detecten cambios en el sabor y color habitual en el agua distribuida, sin afectación para la salud”, de acuerdo al informe difundido por el organismo.

Trabajos para normalizar el servicio

El comunicado concluye señalando que “personal del Organismo ya se encuentra trabajando para la normalización del servicio. Mantendremos informada a la población sobre el avance del evento”.

