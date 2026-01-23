OSE advierte por "cambios en el sabor y el color habitual" del agua potable en Montevideo y Área Metropolitana

En las últimas horas OSE informó que podrían registrarse cambios en el sabor y el color del agua potable en Montevideo y el Área Metropolitana, a raíz de las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía.
Presencia de materia orgánica en el agua bruta
Según el comunicado oficial, debido “a las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía, se ha detectado la presencia de materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de lo normal, lo cual provoca color en el agua bruta a potabilizar en la planta de Aguas Corrientes”, ubicada en Canelones.
Sin afectación para la salud
OSE aclaró que, a raíz de esta situación, “es posible que se detecten cambios en el sabor y color habitual en el agua distribuida, sin afectación para la salud”, de acuerdo al informe difundido por el organismo.
Trabajos para normalizar el servicio
El comunicado concluye señalando que “personal del Organismo ya se encuentra trabajando para la normalización del servicio. Mantendremos informada a la población sobre el avance del evento”.