Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 8 de marzo EN VIVO

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

8 de marzo 2026 - 22:09hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 8 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 45.800.000 millones, lo que se traduce en más de 1.4 millones de dólares (U$S 1.144.823).

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 10.543.832 millones y quedó vacante. El Pozo de Plata, por su parte, repartió $ 984.179, con dos ganadores.

Embed - Sorteo 5 de Oro - 08/03/2026

Mientras que el Pozo Revancha repartió $ 36.053.534 millones y resultó vacante.

Más noticias
Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo EN VIVO

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 45 millones de pesos

El sorteo se puede seguir a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

  • 06
  • 01
  • 34
  • 10
  • 13
  • Bolilla extra: 02

Resultados del Pozo Revancha

  • 48
  • 17
  • 30
  • 23
  • 08

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro resultados sorteo

Seguí leyendo

Las más leídas

El uruguayo que encontró un nicho de negocio en los solteros, desembarcó con su empresa de eventos en Argentina y proyecta expandirse a Chile y Paraguay
EMPRENDIMIENTO

El uruguayo que encontró un nicho de negocio en los solteros, desembarcó con su empresa de eventos en Argentina y proyecta expandirse a Chile y Paraguay

Gastón Britos tomó la foto que se convirtió en el retrato oficial de Luis Lacalle Pou
Una foto al presidente

"Una foto con suerte", la asunción de Luis Lacalle Pou y el retrato de Gastón Britos que pasó a la historia

Festejo de Juventud
TORNEO APERTURA

Juventud 3-1 Nacional: el tricolor tuvo una tarde catastrófica y tras la caída clásica, perdió contra un equipo suplente de los pedrenses

Fachada del Ministerio del Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR

Exdirector del Observatorio de Criminalidad reclamó a la justicia administrativa que anule la sanción que le impuso Martinelli

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos