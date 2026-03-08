5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 8 de marzo EN VIVO

Este domingo 8 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 45.800.000 millones, lo que se traduce en más de 1.4 millones de dólares (U$S 1.144.823) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 10.543.832 millones y quedó vacante. El Pozo de Plata, por su parte, repartió $ 984.179 , con dos ganadores.

Mientras que el Pozo Revancha repartió $ 36.053.534 millones y resultó vacante.

JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 45 millones de pesos

JUEGOS DE AZAR 5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo EN VIVO

Resultados del Pozo de Oro

06

01

34

10

13

Bolilla extra: 02

Resultados del Pozo Revancha

48

17

30

23

08

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.