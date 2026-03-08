5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 8 de marzo EN VIVO

Este domingo 8 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 45.800.000 millones, lo que se traduce en más de 1.4 millones de dólares (U$S 1.144.823).
El Pozo de Oro sorteó un total de $ 10.543.832 millones y quedó vacante. El Pozo de Plata, por su parte, repartió $ 984.179, con dos ganadores.
Mientras que el Pozo Revancha repartió $ 36.053.534 millones y resultó vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Resultados del Pozo de Oro
- 06
- 01
- 34
- 10
- 13
- Bolilla extra: 02
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.