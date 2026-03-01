Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 56 millones de pesos

Este domingo 1 de marzo se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 56.8 millones, lo que se traduce en más de 1.4 millones de dólares (U$S 1.481.022) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 34.1 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 22.7 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

JUEGOS DE AZAR Los resultados del sorteo del 5 de Oro de este domingo 22 de febrero

JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados de este miércoles 25 de febrero

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.