JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 40 millones de pesos

El Pozo de Oro sortea un total de $ 24.4 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 16.2 millones

25 de febrero 2026 - 8:33hs
Sorteo del 5 de Oro

Este miércoles 25 de febrero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 40.6 millones, lo que se traduce en más de un millones de dólares (U$S 1.058.036).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 24.4 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 16.2 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

