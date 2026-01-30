Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Domingo:
Mín  19°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / ACUMULADO

Este domingo el pozo del 5 de Oro será récord: el de oro reparte $ 143.6 millones, la mayor cifra desde 2020

Las apuestas podrán realizarse en los locales habituales, a través del 0905 0012, vía SMS al 5577, o por internet en el sitio labanca.com.uy

30 de enero 2026 - 9:15hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

En el sorteo del Pozo de Oro, los números extraídos fueron 24, 35, 39, 45 y 47, con la bolilla extra 46, mientras que en el sorteo Revancha salieron los números 4, 7, 13, 25 y 31.

De acuerdo a lo informado por La Banca, el Pozo de Oro quedó vacante. En tanto, el Pozo Revancha registró aciertos en bancas de Montevideo, Las Piedras y Lavalleja, además de un acierto realizado a través de la modalidad web.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro de este miércoles: hubo cuatro aciertos en el Revancha

Sorteo de 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo millonario del 5 de Oro: hoy se juegan pozos acumulados por más $ 138 millones

Pozos acumulados para el domingo

Para el próximo sorteo, previsto para el domingo 1º de febrero, el 5 de Oro con Revancha repartirá pozós acumulados por aproximadamente $ 154.100.000, lo que se traduce en más de US$ 3.800.000.

Fuentes de La Banca de Montevideo consultadas por El Observador revelaron que este pozo constituye un récord en los últimos cinco años.

pozorecord

El récord absoluto se dio el 5 de enero de 2023: ese día se sorteó un pozo Revancha de 161.316.562 millones de pesos. Unos días antes, el 3 de enero, ese mismo pozo había llegado a $ 141.646.736 y quedó vacante. Unos días antes, el 21 de diciembre se sortearon $ 123.390.993 en el Revancha y no hubo ganadores. Antes, el 18 de diciembre de 2022, ese pozo había llegado a $ 109.295.298 en premios. Debido a las bajas ventas del Gordo de Fin de Año, La Banca suspendió los sorteos hasta el comienzo de 2023 y acumuló premios para el sorteo del 3 de enero.

image

Las apuestas podrán realizarse en los locales habituales, a través del 0905 0012, vía SMS al 5577, o por internet en el sitio labanca.com.uy.

Cómo se juega al 5 de Oro

Para participar del 5 de Oro, los apostadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 48. Con un valor de $ 50 se juega únicamente al sorteo de 5 de Oro, mientras que con $ 20 adicionales se participa también del sorteo Revancha con los mismos números.

Las apuestas se reciben hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, en agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

También se puede jugar por vía telefónica a través del 0905 0012, modalidad que permite participar en ambos sorteos por $ 77 —$ 70 del juego más $ 7 por el servicio, IVA incluido—.

Además, está habilitada la participación online, tanto en el sitio web de La Banca como en la aplicación La Banca Mobile, hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Temas:

5 de Oro pozo récord

Seguí leyendo

Las más leídas

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Jubilados

Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía
USURPACIÓN

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos