Este domingo el pozo del 5 de Oro será récord: el de oro reparte $ 143.6 millones, la mayor cifra desde 2020

En el sorteo del Pozo de Oro, los números extraídos fueron 24, 35, 39, 45 y 47, con la bolilla extra 46, mientras que en el sorteo Revancha salieron los números 4, 7, 13, 25 y 31.
De acuerdo a lo informado por La Banca, el Pozo de Oro quedó vacante. En tanto, el Pozo Revancha registró aciertos en bancas de Montevideo, Las Piedras y Lavalleja, además de un acierto realizado a través de la modalidad web.
Para el próximo sorteo, previsto para el domingo 1º de febrero, el 5 de Oro con Revancha repartirá pozós acumulados por aproximadamente $ 154.100.000, lo que se traduce en más de US$ 3.800.000.
Fuentes de La Banca de Montevideo consultadas por El Observador revelaron que este pozo constituye un récord en los últimos cinco años.
El récord absoluto se dio el 5 de enero de 2023: ese día se sorteó un pozo Revancha de 161.316.562 millones de pesos. Unos días antes, el 3 de enero, ese mismo pozo había llegado a $ 141.646.736 y quedó vacante. Unos días antes, el 21 de diciembre se sortearon $ 123.390.993 en el Revancha y no hubo ganadores. Antes, el 18 de diciembre de 2022, ese pozo había llegado a $ 109.295.298 en premios. Debido a las bajas ventas del Gordo de Fin de Año, La Banca suspendió los sorteos hasta el comienzo de 2023 y acumuló premios para el sorteo del 3 de enero.
Las apuestas podrán realizarse en los locales habituales, a través del 0905 0012, vía SMS al 5577, o por internet en el sitio labanca.com.uy.
Cómo se juega al 5 de Oro
Para participar del 5 de Oro, los apostadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 48. Con un valor de $ 50 se juega únicamente al sorteo de 5 de Oro, mientras que con $ 20 adicionales se participa también del sorteo Revancha con los mismos números.
Las apuestas se reciben hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, en agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.
También se puede jugar por vía telefónica a través del 0905 0012, modalidad que permite participar en ambos sorteos por $ 77 —$ 70 del juego más $ 7 por el servicio, IVA incluido—.
Además, está habilitada la participación online, tanto en el sitio web de La Banca como en la aplicación La Banca Mobile, hasta las 21:00 horas del día del sorteo.