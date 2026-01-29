Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro de este miércoles: hubo cuatro aciertos en el Revancha

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 28 de enero de 2026. En esta edición, el Pozo de Oro , que acumulaba $ 127.577.915 , resultó vacante al igual que el Pozo de Plata . En tanto, el 5 de Oro Revancha , con un pozo de $ 10.254.541 , registró cuatro aciertos , por lo que cada ganador cobrará $ 2.563.635 .

En el Pozo de Oro , los números que salieron fueron 47, 35, 45, 24 y 39 , con la bolilla extra 46 .

En el 5 de Oro Revancha , los números sorteados fueron 7, 13, 25, 31 y 4 .

TEMPORADA 2026 Sorteo del fixture de la Liga AUF Uruguaya 2026 este miércoles: la postura de Peñarol y Nacional sobre la compra de localías y lo que votaron los clubes en la previa

JUEGOS DE AZAR Sorteo millonario del 5 de Oro: hoy se juegan pozos acumulados por más $ 138 millones

Para participar del 5 de Oro , los apostadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 . Con un valor de $ 50 se juega únicamente al sorteo de 5 de Oro, mientras que con $ 20 adicionales se participa también del sorteo Revancha con los mismos números.

Las apuestas se reciben hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, en agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

También se puede jugar por vía telefónica a través del 0905 0012, modalidad que permite participar en ambos sorteos por $ 77 —$ 70 del juego más $ 7 por el servicio, IVA incluido—.

Además, está habilitada la participación online, tanto en el sitio web de La Banca como en la aplicación La Banca Mobile, hasta las 21:00 horas del día del sorteo.