Nacional / JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro de este miércoles: hubo cuatro aciertos en el Revancha

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

29 de enero 2026 - 8:36hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 28 de enero de 2026. En esta edición, el Pozo de Oro, que acumulaba $ 127.577.915, resultó vacante al igual que el Pozo de Plata. En tanto, el 5 de Oro Revancha, con un pozo de $ 10.254.541, registró cuatro aciertos, por lo que cada ganador cobrará $ 2.563.635.

Los números sorteados

En el Pozo de Oro, los números que salieron fueron 47, 35, 45, 24 y 39, con la bolilla extra 46.

En el 5 de Oro Revancha, los números sorteados fueron 7, 13, 25, 31 y 4.

Embed - Sorteo 5 de Oro - 28/01/2026

Cómo se juega al 5 de Oro

Para participar del 5 de Oro, los apostadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 48. Con un valor de $ 50 se juega únicamente al sorteo de 5 de Oro, mientras que con $ 20 adicionales se participa también del sorteo Revancha con los mismos números.

Las apuestas se reciben hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, en agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

También se puede jugar por vía telefónica a través del 0905 0012, modalidad que permite participar en ambos sorteos por $ 77 —$ 70 del juego más $ 7 por el servicio, IVA incluido—.

Además, está habilitada la participación online, tanto en el sitio web de La Banca como en la aplicación La Banca Mobile, hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

