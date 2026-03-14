Exportaciones de productos de cannabis superaron los US$ 2 millones en 2025

Durante el año pasado se relizaron exportaciones de 45 toneladas de productos derivados de cannabis por una cifra superior a los US$ 2 millones. Los principales mercados, por los montos vendidos, fueron Suiza, República Checa, Portugal y Brasil.

Un informe del Instituto Uruguay XXI indicó que gran parte de las empresas del sector cannábico tiene a la exportación como principal foc o. Desde 2019 el sector atraviesa una tendencia creciente y ese año se colocaron en el exterior 1,69 toneladas por un valor de US$ 3,2 millones, mientras que en 2023 las exportaciones llegaron a 25,9 toneladas por US$ 3 millones , con predominio de flores y semillas de bajo THC. El informe indicó que en 2025 se comenzó a observar un impulso mayor en cuanto a los volúmenes, con mayor relevancia de las exportaciones de semillas.

En 2024, las colocaciones llegaron a las 17,3 toneladas y en 2025 se verificó la venta externa de 45 toneladas por un valor de US$ 2,6 millones con un volumen que prácticamente duplica el de 2023 (25,9 toneladas ).

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Uruguay XXI expuso que el bajo THC continúa explicando la mayor parte del comercio, mientras que los medicamentos mantienen una participación cercana al 17% del total. Durante el año pasado las exportaciones de cannabis mantuvieron una estructura dominada por las flores, básicamente las de alto TCH.

Principales mercados

El documento informó que Suiza fue el principal mercado para las flores con THC menor a 1%, con compras de 5,6 toneladas a más de US$ 1,1 millones en 2025. El país, además de mantener una demanda estable, funcionó como mercado intermediario de ingreso a la región. En ese sentido se constató que una proporción significativa de las flores de cáñamo que importó fue reexportada a otros destinos como Francia, Bélgica e Italia.

000-32g9374-jpg..webp Hoja de cannabis PABLO PORCIUNCULA / AFP

“Al contar con un umbral regulatorio de hasta 1% de THC puede recibir productos de un mayor número de países, consolidándose como nodo clave para el comercio regional de flores de bajo THC”, explicó Uruguay XXI.

El informe también destacó a Portugal dentro del escenario exportador, pero como participante logístico, ya que funcionó como un hub de ingreso al mercado europeo para empresas que no cuentan con las certificaciones necesarias. Por esa razón concentró operaciones de procesamiento y empaque. Sin embargo, aclaró que el año pasado se verificó un endurecimiento regulatorio y mayores controles que volvieron más lentos y exigentes los permisos de importación.

Las exportaciones hacia ese destino fueron de 363 kilos de flores con menos de 1% de THC por US$ 813.000.

A su vez, Brasil se consolidó como el principal mercado de cannabis medicinal de América Latina y el destino más relevante para los productos uruguayos en el corto, mediano y largo plazo. Según la información oficial importó desde Uruguay 2,1 toneladas por más de US$ 359.000, concentrando prácticamente la totalidad de los envíos de aceites y aislados de CBD con menos de 1% de THC.

“La cercanía geográfica y la escala de su demanda permitieron a Uruguay competir en mejores condiciones que proveedores como Estados Unidos, Suiza, Israel o Colombia, especialmente en productos terminados”, indicó el documento.

Otro mercado que mantuvo una fuerte relevancia mundial el año pasado para las importaciones de flores con alto contenido de THC fue Alemania. En este caso, las compras realizadas a Uruguay fueron por aproximadamente US$ 100.000. “Una cifra acotada pero estratégica por el peso que tiene este país en la formación de precios y tendencias del segmento”, dijo el organismo.

Por último resaltó la participación de República Checa, que se posicionó como el segundo mercado más importante para las flores con menos de 1% de THC, con 1.226 kilos exportados por US$ 125.000. “Si bien no alcanzó los volúmenes de Suiza, presentó una demanda sostenida y precios relativamente estables dentro del segmento europeo”, resumió.