Diego Aguirre tras la victoria de Peñarol contra Albion: "No hicimos un gran partido, pero teníamos que ganar"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , reconoció que a su equipo le "costó" y "sufrió" la victoria 1-0 contra Albion de este sábado, pero valoró que es un triunfo "muy importante" y necesario para "seguir sumando".

"Triunfo que es muy importante. Hay que seguir sumando, no hicimos un gran partido pero teníamos que ganar. Está claro que fue un partido que sufrimos, que nos costó, que el rival jugó muy bien . Tuvimos chances pero no las hicimos y hubo chance de perder puntos ", afirmó el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

"Nos costó el partido", reiteró luego Aguirre, que de todas formas remarcó que "esto no queda en el recuerdo cuando el equipo esté definiendo", y remarcó que hoy el equipo obtuvo "puntos valiosos" que espera que se hagan "pesar al final del campeonato".

El técnico indicó que en el primer tiempo fueron "muy previsibles" y no lograron "romper los espacios", por lo que buscó "velocidad" con los ingresos de Leandro Umpiérrez y Luis Angulo en lugar de Jesús Trindade y Gastón Togni . "Encontramos algún espacio, pero tampoco supimos liquidar el partido ", marcó.

EN VIVO Peñarol le ganó 1-0 a Albion con gol de Maximiliano Olivera y volvió a la victoria en el Estadio Centenario

"Nosotros creemos que estamos entrando en una etapa que se vienen cosas muy importantes. Se vienen cuatro partidos previo al debut por Copa Libertadores y tenemos que encontrar la mejor versión. Ganando ayuda y queda todo por verse", declaró el DT.

Con los tres puntos Peñarol se mantiene en la punta de la tabla del Torneo Apertura con 13 unidades, en este momento junto a Racing. Aguirre recordó que él ya había dicho que el campeonato va a ser "muy parejo", y que "no va a haber una superioridad" como la que se vio en campeonatos anteriores con los grandes.

Respecto a las lesiones, Aguirre fue consultado sobre la situación de Nahuel Herrera, que se operará el hombro este jueves en Madrid. Respondió que "no es una situación complicada" debido a la zona de la lesión, y adelantó que estará "cuatro meses o cinco" afuera, pero después "va a estar perfecto". "Lamentamos esa situación, pero hay que aceptarlo", agregó.

En cuanto a Eduardo Darias, que el propio DT había adelantado que iba a llegar al partido con Albion pero finalmente no fue convocado, indicó que "para el partido que viene va a estar". "Lo estamos extrañando, estamos haciendo un trabajo de acondicionamiento físico para los partidos que vienen", concluyó.