Todas las versiones sobre el retorno de Abel Hernández en Peñarol: la clínica de Barcelona, Ignacio Ruglio, Diego Aguirre y un consejero del club

Abel Hernández sigue recuperándose de la rotura parcial del ligamento de rodilla que sufrió con Peñarol el sábado 17 de enero en amistoso contra River Plate argentino, por la Serie Río de la Plata. Los tiempos de recuperación generaron enorme incertidumbre entre los hinchas porque se manejaron diferentes fechas desde esa fecha.

Los primeros estudios que se le practicaron al jugador descartaron rotura de ligamentos. El 20 de enero, Referí informó que el delantero que llegó este año procedente de Liverpool que el diagnóstico inicial que tuvo Peñarol fue un esguince de rodilla grado 2 .

El 27 de enero, el club comunicó que La Joya se iría a España a hacer un tratamiento especial de rehabilitación , en una prestigiosa clínica que le recomendó su representante, Pablo Bentancur.

El 11 de febrero, Miguel Vázquez , traumatólogo de la clínica Cugat que atendió a Hernández en Barcelona, dijo a Sport 890 que Hernández había sufrido una "lesión ligamentosa" y fue contundente con sus tiempos de recuperación : "Las normas no existen para todos. Intentando generalizar un poquito, lo normal es que un paciente, haciendo un buen tratamiento, en torno a los tres meses podría estar haciendo una actividad deportiva de alto nivel" .

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Eso situó su posible vuelta a las canchas recién para mediados de abril.

Sin embargo, al día siguiente, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tomó cartas en el asunto y realizó tajantes declaraciones.

"Fue un error lo que dijo el médico del Instituto Cugat. Desde la clínica donde se atiende Abel Hernández nos dijeron que el médico se equivocó con el diagnóstico que dijo al aire, y que a mediados de marzo ya estaría recuperado. Entre cuatro y seis semanas", afirmó Ruglio en el mismo medio.

Ruglio ilusionó al hincha con el retorno de Hernández para mediados de marzo. Eso debería ser para este sábado, cuando Peñarol enfrente a Albion en el Estadio Centenario.

Sin embargo, la formación que Referí informó este viernes no contempla el retorno de Abel Hernández.

El 16 de febrero, en su regreso a Uruguay, Hernández declaró en sintonía con Ruglio: "La recuperación va a estar dentro de los tiempos de cuatro a seis semanas por este tratamiento que hice. Además, tengo que tomar un poco más de fuerza en los cuádriceps, porque perdí masa muscular y luego sí intentar volver a las canchas".

Esos plazos situaban su posible vuelta a las canchas entre el 16 de marzo y el 30 de este mes.

El sábado pasado, tras el empate 1-1 ante Danubio, el entrenador Diego Aguirre dijo: "Abel Hernández está recuperado y readaptándose a los entrenamientos". Además expresó que su plan es darle minutos en los dos partidos previos al debut por Copa Libertadores para que llegue con rodaje al torneo.

La Copa Libertadores, cuyo sorteo se realizará el jueves 18 de marzo, iniciará en su fase de grupos el 7 de abril.

Después de jugar con Albion, Peñarol se medirá el sábado 21 de marzo con Cerro en el Campeón del Siglo, el miércoles 25 de marzo contra Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida y el domingo 29 de marzo ante Racing, como ante Cerro de local. Después se vendrá Progreso, de visitante, en fecha a fijar y recién después llegará el debut copero.

¿Qué dicen en Peñarol sobre el retorno de Abel Hernández?

El pasado 6 de marzo, Referí informó que La Joya volvería para la segunda o tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

"Abel es uno de los fichajes más importantes que hicimos en el período de pases y todavía no pudo pisar la cancha en competencias oficiales. Tuvo la mala fortuna de ir a dejar la vida a esa pelota y lesionarse, pero por suerte está bien. Viene evolucionando y deben quedar quizás tres semanas, día más, día menos; se va viendo día a día. Pero cuando él esté en cancha y esté al 100% creo que va a ser una muy buena opción que tenemos. Ahora está Matías Arezo, que también es un gran jugador, pero con otras características, se pueden complementar bien con Matías, se pueden alternar, eso es más campo de Diego (Aguirre), pero Abel viene bien y lo cierto es que para mí cuando esté de alta va a ser un salto de calidad que va a tener Peñarol", dijo a Referí el consejero Marcelo Solomita.

Según esas palabras, el retorno de la Joya está previsto entonces para la semana de arranque de Copa Libertadores.

El tiempo dirá cuándo retorna el delantero, porque los pronósticos de recuperación de lesiones siempre es variable según el paciente. Pero la realidad indica que lo que dijo Ruglio desmintiendo a un médico español está lejos de lo que dijeron Aguirre y Solomita.