Abel Hernández padeció un esguince de rodilla grado 2 y se perderá el arranque de los partidos oficiales con Peñarol

Abel Hernández zafó de una grave lesión pero se perderá el arranque de la temporada oficial 2026, el año de su regreso a Peñarol . Contra River Plate argentino, el sábado por la Serie Río de la Plata, el delantero sufrió una grave dolencia en la rodilla pero se descartó que haya sufrido una rotura de ligamentos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Iban apenas 5 minutos de ese partido amistoso cuando Hernández escapó solo contra el golero juvenil Santiago Beltrán , tras un pelotazo largo de su arquero, Sebastián Britos, y un fallo de Lucas Martínez Quarta.

Beltrán salió fuera del área y con todo el peso de su cuerpo en deslizamiento impactó la pelota de pierna zurda, sacándola afuera.

Hernández, complicado por el pésimo estado del campo de juego , no llegó afirmado a la pelota y en vez de saltar sobre la salida de golero, para no golpearlo, intuyó que podía llegar a tocarla antes para eludirlo.

PEÑAROL Caso Washington Aguerre: por mayoría aprobaron su contrato en el consejo directivo y Peñarol le pagará 180% más que lo que le ofreció en enero de 2025

COPA DE LA LIGA AUF Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

La tocó antes, pero el golero, con su tobillo izquierdo trancó, ganó y se lo llevó puesto.

20260117 Santiago Beltrán y Abel Hernández Peñarol River Plate Serie Río de la Plata Santiago Beltrán y Abel Hernández

La rodilla izquierda de Hernández se cimbreó en forma eléctrica. El jugador quedó tendido en el campo de juego y se tomó el rostro sin poder contener el llanto.

Rápidamente, el entrenador Diego Aguirre ordenó su sustitución por Facundo Batista.

Un día después, cuando la rodilla se fue desinflamando, el jugador se practicó una resonancia magnética en la zona, la cual descartó rotura de ligamentos.

El jugador no se presentó al mediodía en la concentración de Los Aromos donde el plantel almorzó para luego trasladarse a la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves donde se desarrolló el entrenamiento a la hora 16.00.

¿La razón? Hernández se practicó una nueva resonancia, esta vez con el personal de Peñarol.

Según se informó a Referí, la misma también descartó rotura de ligamentos.

Lo que se detectó fue un esguince de rodilla grado 2, es decir un esguince fuerte en la zona.

Un esguince de rodilla es un desgarro o estiramiento en uno o más ligamentos que sostienen la rodilla en su lugar. Dichos ligamentos son bandas cortas y duras de tejido que mantienen unidos los huesos en una articulación.

Los esguinces pueden ser leves, moderados o graves conforme si el ligamento está estirado, parcialmente desgarrado o completamente desgarrado.

Según se informó a Referí desde el club, el tiempo de recuperación será de al menos un mes por lo que Abel Hernández se perderá todos los partidos de pretemporada que le quedan al club y no estará el domingo 1° de febrero cuando el aurinegro enfrente a Nacional por la Supercopa Uruguaya.

Una semana después comenzará el Torneo Apertura pero la Joya estará en plena recuperación y su retorno a las canchas se pronostica para mediados de febrero.

Claro que como en todo caso se seguirá la evolución día a día y en función de esos los tiempos de recuperación siempre pueden variar a los inicialmente previsto.

En octubre de 2012, Hernández fue operado de una rotura de ligamentos de rodilla. En agosto de 2017 se rompió el tendón de aquiles.

En 2021, cuando estaba en Fluminense, comenzó a sufrir una tendinopatía muy intensa producto del desgaste generado en una de las piernas operadas.

Esa lesión recrudeció en enero de 2023, cuando volvió al fútbol uruguayo para jugar por Peñarol, por el estado de las canchas de entrenamiento de Los Aromos, afectadas por la gran sequía que azotó al país.

El delantero prácticamente no pudo hacer la pretemporada a la par del grupo.

Luego se lesionó cuatro veces en cinco meses, en el primer semestre de ese año.

El jugador se atendió por fuera de la sanidad del club lo cual generó un importante cortocircuito donde su empresario Pablo Bentancur criticó al club.

En octubre de 2023 se volvió a desgarrar.

Cuando llegaron las finales con Liverpool entró y definió la semifinal en alargue. Pero en la primera final no entró ni en la convocatoria, producto de su deteriorada condición física.

De 47 partidos, la Joya solo pudo jugar 26 ese año en Peñarol y solo en 14 pudo ser titular.

En abril de 2024, cuando Peñarol decidió no ofrecerle un nuevo contrato y Hernández recaló en Rosario Central, el delantero sufrió una ruptura aguda del tendón conjunto del recto anterior del muslo izquierdo. Tuvo que rescindir su contrato.

Pero en una jugada arriesgada para esa altura de su carrera, decidió irse a operar a Finlandia y hacer un largo proceso de recuperación.

En 2025 Liverpool le abrió las puertas y la Joya terminó siendo el mejor jugador de la Liga AUF Uruguaya para la tradicional encuesta Fútbox100 que realiza anualmente Referí.

Peñarol volvió a apostar por sus goles. Los fantasmas de las lesiones volvieron a merodear entre los hinchas el sábado en el Campus de Maldonado.

Sin embargo, la lesión no fue tan grave y ahora Hernández buscará tener una buena recuperación para volver afilado a las canchas.

El alivio de Ignacio Ruglio

“Es una cosa chica de un par de semanas. Nos dolió a todos verlo llorar porque claramente él tiene ganas de que este sea su año en Peñarol. Estaba súper entusiasmado. Es más, va una pelota que en otro momento, capaz en un amistoso, ni iba. Y más él con la edad que tiene para decir: ‘mirá, amistoso, no me tiro a arriesgarme en eso’. Y él quiere mostrar que vino a tener su gran año en Peñarol, era su sueño y bueno, no hubo más que eso, a todos nos dio mucho alivio ayer y hoy las noticias”, declaró este martes el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio.