Ignacio Ruglio: los youtubers que "operan para el equipo rival", el "alivio" por los exámenes de Abel Hernández, y la resonancia de los "bolazos" sobre Peñarol en año electoral

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , habló de varios temas este martes tras la reunión del consejo directivo que sesionó en horas de la mañana en el Palacio Peñarol para solucionar la situación del golero Washington Aguerre como punto principal del orden del día.

El tema del día fue la resolución del contrato del golero Washington Aguerre, que fue votado por 8 a 3 para su aprobación y que había tenido diferencias que llevaron a que sea analizado entre los directivos.

20250115 Washington Aguerre Nueva camiseta de Peñarol para la temporada 2026. Foto: @OficialCAP Washington Aguerre Foto: @OficialCAP

“Los felicitó especialmente a Fernando Jacobo y a Marcelo Solomita de cómo llevaron adelante la negociación. Habían algunas cosas puntuales que él las hubiese dicho diferente, pero les dijo, Rodolfo estuvo muchos años en negociación y sabe que a veces la negociación vista de afuera es mucho más fácil que vivirla de adentro, es más, se lo dijo especialmente: ‘Siempre es más fácil verlo desde afuera. Yo habría alguna cosa que hubiese hecho diferente, pero reconozco que trabajaron mucho para sacarlo adelante’. Así que no hay nada más que eso”.

Consultado por cuáles eran los puntos en los que había diferencias con el golero, señaló: “No, son contratos que tienen que quedar en el seno del consejo directivo y ahí fue donde quedó”.

“Y vuelvo a decir, lo importante es que el contrato ya estaba firmado, Washington ya entrena con normalidad, porque estas horas han salido muchas cosas, como que él no iba a entrenar, cosas que, bueno, que en año electoral, en general Peñarol siempre es caja de resonancia, en año electoral es mucho más caja de resonancia y no eran verdad ninguna de ellas. De hecho, ayer yo fui a la práctica toda la tarde con (Diego) Aguirre y me quedé a toda la práctica, y Washington estaba entrenando normalmente y él me dice, ‘bo, ¿por qué sale como que yo no estoy yendo a entrenar?' Y yo la verdad que no lo sé. Y bueno, la mayoría de las cosas que les digo, siempre Peñarol es caja de resonancia, en un año electoral lo va a ser más”.

20250119 Washington Aguerre entrenando con Peñarol Video: @OficialCAP

El presidente destacó que el contrato con el golero “ya estaba firmado”. “Y ya está. Aguerre era jugador del club. Se hizo una votación, pero una votación sobre el comentario que había y solo como para dar la opinión de cada uno. Ni siquiera es importante. La votación creo que salió ocho a tres. ¿Y de qué sirve que tres que no lo hayan votado? Si, ¿para qué? Para exponer. No tiene no hay más nada que eso. Y hasta el consejo directivo dice ‘no, pero se juntan de mañana’. Peñarol juega hoy a las 20:30 el primer partido con gente de un equipo de básquetbol que está deslumbrando mucho a todo el mundo. Entonces, no hay más nada que eso”.

La charla con Diego Aguirre y el periodista que dijo que estaba enojado

Ruglio también explicó que la reunión se realizó este martes por la mañana debido a que en la noche juega el equipo carbonero en básquetbol, líder de la Liga Uruguaya, en el Palacio Peñarol, partido en el que volverán los hinchas aurinegros tras cumplir una sanción de varios encuentros a puertas cerradas.

También contó la charla que tuvo este lunes con Aguirre y que según él explica la “resonancia” que genera el club.

“Ayer llego a la práctica y me dice Aguirre, se empieza a reír y me dice: ‘Me escribió un periodista que no dirijo hoy de noche porque estoy enojado’. Dice que le dijo, ‘¿pero enojado con qué? Digo, si tengo los jugadores’. Textuales palabras de Diego ayer en la práctica, se lo pueden preguntar. Me dice: ‘¿Y por qué sale que estoy enojado? Si pongo a Julio Mozzo como premio a que es bicampeón con la Tercera, son los gurises de él’, dice. ‘¿Por qué estaría enojado?’ Le digo, ‘no sé’, digo, ‘yo no dije nada’. Y me dice: ‘Pero me escriben periodistas que no dirijo porque estoy enojado’. Es año electoral, es decir, Peñarol siempre es caja de resonancia y eso es normal”.

20250117 Diego Aguirre Peñarol River Plate Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy (4) Diego Aguirre Foto: Gastón Britos/Focouy

“En un año así más van a salir bolazos todos los días que algunas veces tienen una punta de asidero, porque en lo de Washington Aguerre en el contrato había algunas cosas que no estaban, pero después ya salió que no iba a entrenar, que el jugador estaba enojado… Ayer que Diego no iba a dirigir porque estaba enojado, me dice: ‘Yo quiero ir de noche a la cancha y le di esto como un premio a Julio Mozzo porque creo que el trabajo que él está haciendo es muy bueno’. Y de hecho después terminó saliendo muy bien. Si Julio dirigió, tenemos un técnico más que dirigió un partido de Primera, mostró a sus gurises, la jugada le terminó saliendo muy bien, la que había hecho Aguirre. Pero bueno, como te digo, año electoral y las cosas muchas veces hasta salen de acá adentro".

YouTube y las noticias falsas

Ruglio fue consultado por si las campañas en el año electoral podían afectar al plantel. “Sí, bueno, pero no tenemos forma. Es Peñarol”, respondió.

“Y cada vez hay más programas de todo, y más gente opinando de esto, y más YouTube y portales. Eso, si alguien tiene ganas de poner una noticia falsa, como te digo, ayer me hizo gracia porque llegué, le di un beso (a Aguirre), nos pusimos ahí a ver que estaban haciendo parte del entrenamiento físico, y se río y me dijo, ‘¿sabes qué uno me escribió diciendo que yo no dirigía porque estaba enojado?’. Nos empezamos a reír los dos, es parte de lo que teníamos que hacer”.

La situación de Vallejo, Da Silva y Nahuel Herrera

El presidente aurinegro también habló del período de pases y los nombre que maneja Peñarol. Uno es el del argentino Nicolás Vallejo, que sigue en negociación. “Sí, nos faltan un par de punteros para tener el equipo como lo queríamos. Estamos todos igual, ansiosos. El otro día fui a charlar con el presidente de River argentino, que tenemos amistad hace mucho, con Enzo Francescoli, con Marcelo Gallardo. Y ayer miraba los portales de ESPN que dice River no consigue punteros. Y el otro día me decía ‘bo, teníamos uno cerrado, se fue a Grecia, teníamos otro, no sé qué’. Periodo de pase. No es tan fácil como parece, tenemos que acelerar lo más que se pueda para conseguir esos dos punteros que nos faltan y tener el plantel como lo queríamos. Yo siempre repito lo mismo: mientras esté tranquilo Diego y ayer estuvimos dos horas en la práctica mano a mano y me dijo yo tengo el plantel que quiero tener. Él hace un poco hizo una declaración de que tenía un plantelazo, dicho por él, y me dijo no tengo apuro, porque de hecho es él el que está siguiendo el tema Vallejo y él mismo me dice: ‘soy yo el que pido noticias todos los días y al que me están diciendo que me quede tranquilo que la situación en algún momento se va a destrabar’.

20252128 Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club

Ante la pregunta de hasta cuando esperan a Vallejo, señaló: “Eso se lo tenés que preguntar a Diego. Porque yo, si él me dice, vamos por otro hoy, vamos por otro. Si él me dice, quiero esperar, porque es ese al que quiero esperar y estoy seguro que va a salir, voy a hacer eso. Y es él el que está siguiendo el tema”.

Con respecto al volante de Racing, Esteban Da Silva, dijo que “hay varios” nombres de jugadores con esas características en carpeta. “Lo que intentamos es que el resto de los nombres no aparezcan”. Ruglio también dijo cómo vio al jugador este lunes cuando enfrentó a Peñarol. “Lo vi en el primer tiempo con fuerza y con la dinámica esa que Diego cuando lo pidió le ve. Después en el segundo tiempo bajó, pero normal también, tiene una pretemporada. Todos están cargados, eso es normal. Son partidos. Después de la pretemporada, no creo que haya mucho para observar. Y más allá de como yo lo vi, es el técnico que hace dos periodos pases, tres periodos pases, que lo pide permanentemente”.

20260112 Esteban Da Silva en Racing Esteban Da Silva en Racing

“No es importante si yo lo veo o no”, señaló. “Ya me conocés como actúo. Si a mí Diego me dice, intentá traerlo, intentá traerlo en estas condiciones, porque esto es lo otro que él siempre te dice, es decir: intentá traerlo. Después, son condiciones que al club no le sirven, al día de mañana no le van a dejar nada porque es una ficha muy cara de comprar ahora. Mirá, Esteban Don Silva cumple el 10 de marzo a 25 años. Entonces, todas esas cosas también hay que verlas al momento de una negociación. No es traer y después pagar cualquier cosa. Diego está al tanto de todo. De cuánto estamos pidiendo, de cuánto estamos ofreciendo. Y él mismo te dice: 'Mirá, hasta eso es lógico. Después de eso, tenemos otras alternativas'”.

Sobre Nahuel Herrera y su posible venta, dijo que en ese tema trabajan Rodolfo Catino y Eduardo Zaidensztat. “Esperemos que la venta de Nahuel sea una venta histórica y la idea es que se quede sí (hasta mitad de año) y es más, ya lo contamos dentro de la planificación, así que seguiremos viendo a medida que pasan las horas cómo transcurre esa negociación”.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Nadia Pereira y Nahuel Herrera Nadia Pereira y Nahuel Herrera

En caso de que la oferta por Herrera pida que se vaya en este período de pases, dijo: “Y bueno, esperemos que pase eso primero”. “Como todas las cosas, todo esto es muy cambiante. Te diría que hoy estamos al 20 de enero, es difícil después salir a... Si bien (Lucas) Ferreira el otro día lo hizo muy bien, porque dentro de las cosas que Diego ayer en las dos horas en la práctica que tuvimos de charla me decía: ‘Lo tiré a Ferreira para ver cómo estaba contra River y hizo un partido de los que yo quería ver que la camiseta le calzaba’. Así que, con Gularte, con Ferreira, con Andrés Madruga, que lo volvimos a traer, obviamente, con Nahuel Herrera. Tenemos ahí los cuatro zagueros que queremos. Diego me decía: ‘Maxi Olivera, si lo necesito, lo tiro de zaga y es el quinto zaguero’. Matías González, en Danubio, jugaba de zaguero y de lateral, quiere decir que ahí tengo el sexto zaguero. Ayer los dos gurises, que vamos a ver juveniles, sabemos que hace mucho que prometen, mostraron que también están. Entonces, que Diego siga con el plantel en su cabeza. Ayer me contó un poco cómo había visto el tema de la saga y que obviamente a esta altura de enero cuenta con Gularte y con Nahuel como la pareja aparentemente titular en la zaga”.

El alivio por la lesión de Abel Hernández

Ruglio también se refirió a la lesión de Abel Hernández, quien se sintió ante River Plate y que tendrá una recuperación más leve de lo que se esperaba.

“Aparentemente está bien”, dijo. “Es una cosa chica de un par de semanas. Nos dolió a todos verlo llorar porque claramente él tiene ganas de que este sea su año en Peñarol. Estaba súper entusiasmado. Es más, va una pelota que en otro momento, capaz en un amistoso, ni iba. Y más él con la edad que tiene para decir: ‘mirá, amistoso, no me tiro a arriesgarme en eso’. Y él quiere mostrar que vino a tener su gran año en Peñarol, era su sueño y bueno, no hubo más que eso, a todos nos dio mucho alivio ayer y hoy las noticias”.

20260117 Santiago Beltrán y Abel Hernández Peñarol River Plate Serie Río de la Plata Santiago Beltrán y Abel Hernández

La propuesta que propuso Flavio Perchman

Ruglio consideró como una “buena idea” la propuesta de Flavio Perchman, vice de Nacional, de que se juegue con juveniles la final de la Copa de la Liga AUF en caso de que ambos grandes lleguen a la definición, lo que sería la antesala de la final de la Supercopa Uruguaya que jugarán los principales equipos el 1° de febrero.

20241215 Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman en Punto Penal. Foto: @Punto_Penal Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman Foto: @Punto_Penal

“Sí, no sabía que había propuesto eso, pero es una buena idea. Todo rodaje que se le pueda dar a los juveniles siempre es bueno, ayer quedó visto y ellos lo valoran muchísimo, ayer lo tomaron como un triunfo gigantesco para ellos. Normalmente en este tipo de copas, que no prenden en la gente, no tienen mucho de hacerlas atractivas, los jugadores del primer equipo la toman como una copa de segundo orden y a veces se cuidan y demás. Y los jugadores juveniles dan el 120 % porque está Aguirre ahí mirándolo en la tribuna o que quieren mostrarse ante el gran público y demás. Entonces, muchas veces Diego ayer me decía, la lectura es, no arriesgo jugadores, los juveniles que estén van a dar el 120 % y es muy difícil yo a algún equipo, a algún jugador del primero pedirle a veces ese 120 % en un partido que es de una copa de segundo o de tercer orden. Entonces, ayer terminó saliendo muy bien. Los juveniles se mostraron, se vio el nivel de juveniles que tiene Peñarol, que no todo el mundo a veces los consume, ayer lo vio el gran público y bueno, ahora creo que sería una buena idea así que lo pudiéramos tener ahí adelante todo el mundo”.

¿Se presenta a las elecciones de Peñarol?

Consultado por si se presentaba a las elecciones de Peñarol de este año, dijo: “Yo me presento al consejo ejecutivo de mañana y ahora a seguir el día que fue un consejo ejcutivo temprano, más nada que eso. Ya llegará después del Mundial el tiempo para hablar de elecciones, falta mucho todavía”.

“Es el arte de entretener un poco y no es para ahora ese tema, va a llegar después del Mundial. Ustedes, todos ustedes van a estar entretenidos dos meses en Estados Unidos, algunos, otros de acá siguiendo el Mundial, y ahí la elección de Peñarol va a arrancar realmente fuerte, aunque están todos los días con la elección. Y bueno, pero va a arrancar después de agosto, después de terminar el Mundial".

Las elecciones de Peñarol y los youtubers que desestabilizan

Ante la pregunta de si le preocupaba que se hablara desde el mes de enero de las elecciones que este año tendrá Peñarol, señaló que “desde el tiempo de los tiempos, desde que Peñarol es Peñarol, eso pasó”.

“Creo que hoy hay otro tipo de herramientas que discusionan (sic) mucho. Creo que también hay youtubers y cosas que muchas veces hasta pueden operar para el equipo rival. Soy convencido de que mucha de esa gente muy probablemente esté paga por gente del equipo rival, capaz que hasta por hinchas para desestabilizar, porque a veces la sarta de disparate que dicen... La única posibilidad de que eso pase real es que alguien le esté pagando para que desestabilicen y sería una buena estrategia si alguien estuviera haciendo eso desde la vereda del frente. No digo del club de enfrente, digo de algún hincha de enfrente. Sería una buena estrategia porque a veces con la sarta disparate. Y todavía los hinchas de Peñarol terminan consumiendo. Si terminan consumiendo es lo que termina rompiendo el club”, comentó.

“Hoy se incentiva, y yo creo que estratégicamente, gente que está haciendo daño y tengo el convencimiento de que eso muchas veces la gente paga por gente que le sirve el daño adentro de Peñarol. Creo que eso es lo diferente al resto de los tiempos. Después, desde que Peñarol es Peñarol, desde que Peñarol y Nacional, porque en los años electorales la gente empieza un año antes cada cual a hacer su juego y a caldearse, y las cosas a tomar una magnitud poco normal. Me preguntaste hace un rato si nos reuníamos a las ocho por alguna cosa y nos reunimos a las ocho porque a las ocho juega el básquetbol. Nadie dice a las ocho juega el básquetbol. Dicen: 'no, se reunieron extraordinariamente a las ocho'. Estábamos todos ahí arriba espectacular y no pasó absolutamente nada”.

La importancia de la renovación de Arezo al lesionarse Abel

Ruglio fue consultado por la renovación de Matías Arezo y su importancia al haberse lesionado Abel Hernández.

“Bueno, ayer Diego, cuando lo vi, y con lo de Abel, dijo: ‘¡Suerte que renovamos a Matías!'. Y bueno, me da tranquilidad escucharte eso. Justo ayer, en esas dos horas que estuvo precioso pasar ahí ese rato en la Ciudad Deportiva, ayer fue un lindo momento para charlar los dos, ¿viste? Estuvo buena la práctica ayer y estuvo buena esa conversación. Y sé que en el momento en que lo vio, lo primero que pensó fue, suerte que renovamos a Arezo. Así que me quedé con la tranquilidad del comentario de Diego ayer”.