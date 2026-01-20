"Palo y palo": la alegría de Mario Saralegui con los juveniles de Peñarol que le ganaron a Racing por la Copa de la Liga AUF

Mario Saralegui , exjugador y director técnico de Peñarol , celebró el gran triunfo que lograron los juveniles carboneros este lunes ante Racing por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF, al ganar por 1-0.

Los aurinegros jugaron con varios futbolistas de sus formativas y quien estuvo al frente del equipo fue el entrenador de la Tercera división, Julio Mozzo .

Con sus juveniles, Peñarol se quedó con la victoria y avanzó a la semifinal del nuevo torneo de verano de la AUF, en la que jugará ante Boston River.

Tras el partido, Mario Saralegui se manifestó en sus redes sociales y destacó la victoria de los juveniles.

“Palo y palo los juveniles, me encanto, arriba el Manya”, escribió en su cuenta de X.

Peñarol jugó con Leandro Díaz, Brian Barboza, Facundo Álvez, Rodrigo Álvez, Agustín González; Santiago Benítez, Mateo Ureta, Dilan Flores; Brandon Álvarez, Luciano González y Lucas Peña.

Luego, ingresaron: 63' Lucas Ibarra x L. Peña y Thiago Martinelli x D, Flores, 70' Máximo Machado x M. Ureta y Ignacio Charruti x B. Álvarez, 75' Francisco Fernández x L. González

La victoria de Peñarol

Peñarol se clasificó este lunes a las semifinales de la Copa de la Liga de verano al vencer por 1-0 a Racing con varios jugadores juveniles en su once.

Un gol de Brandon Álvarez a los 19 minutos bastó para sellar el triunfo y la clasificación. El atacante aprovechó una asistencia de Luciano González y un fallo defensivo.

Racing buscó el empate con insistencia, pero no pudo, ni con la ventaja númerica durante 30 minutos por la expulsión de Santiago Benítez.

Con Mozzo, el equipo de tercera división de Peñarol se consagró bicampeón uruguayo de la categoría en 2025.

Diego Aguirre continuó trabajando con el primer equipo, que el 21 de enero se medirá con Colo Colo en un partido de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata.

La Copa de la Liga AUF, un torneo amistoso que reunió a los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya de este año, continuará con las semifinales, teniendo en cuenta que doce equipos ya fueron eliminados y los últimos cuatro disputarán el título.

Nacional se enfrentará con Progreso y Peñarol con Boston River.

En caso de que los dos equipos más grandes de Uruguay accedan a la final, dicho encuentro definirá no solo la Copa de la Liga, sino también la Supercopa Uruguaya, primer título oficial de la temporada.

Con base en EFE