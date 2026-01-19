Washington Aguerre comenzó la semana con normalidad en Peñarol y este martes el consejo directivo buscará aprobar definitivamente su contrato

Peñarol comenzó a entrenar este lunes sobre la hora 16.00 en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves para arrancar una nueva semana de pretemporada donde el calendario marca que este miércoles enfrentará a Colo Colo en el Estadio Centenario en nuevo amistoso por la Serie Río de la Plata. Washington Aguerre trabajó con normalidad junto al grupo y se espera que este martes su situación contractual quede definitivamente aprobada.

Aguerre no jugó el sábado contra River Plate, en Maldonado .

Ese día, el secretario general de Peñarol Rodolfo Catino afirmó que no firmó el contrato por entender que el mismo contenía cláusulas que no eran beneficiosas para el club.

Para que el contrato sea válido por el lado de Peñarol se necesita la firma del presidente Ignacio Ruglio y también la del secretario general, Catino.

Se esperaba que Aguerre fuera titular ese partido, más allá de que cuando comience la actividad oficial estará suspendido por expulsiones de la temporada 2024.

El entrenador Diego Aguirre le bajó el perfil al tema y expresó que Aguerre jugará este miércoles contra Colo Colo, a la hora 21.00 en el Estadio Centenario.

El domingo, Referí informó que el jugador no volvería a entrenar mientras no se solucionara la firma definitiva de su contrato y se mostró en familia descansando en Piriápolis.

Sin embargo, en el entrenamiento de este lunes, en las canchas 5 y 6 de la Ciudad Deportiva, Aguerre trabajó con el entrenador de goleros Óscar Ferro y junto a Kevin Morgan, en un video que publicó la web oficial de Peñarol.

"Aguerre nunca dejó de entrenar con el plantel, el domingo no hubo práctica porque dieron libre. Catino planteó alguna discrepancia, tal como expresó públicamente", informó a Referí un consejero de Peñarol.

Por esa razón se llevó a cabo un consejo directivo virtual para volver a analizar el contrato que Peñarol suscribió con el jugador.

En el mismo se volvieron a explicar aspectos que Referí informó pormenorizadamente este domingo. Los presentes dieron el visto bueno al vínculo entre jugador y club.

Sin embargo, no participaron del consejo virtual Catino ni Evaristo González por lo que si bien se acordó entre los participantes de que no hay objeciones para hacerle al contrato, se decidió volver a analizar el tema en un consejo presencial que se realizará este martes a la hora 8.00 donde se entiende que el tema quedará definitivamente laudado.