PEÑAROL

Washington Aguerre comenzó la semana con normalidad en Peñarol y este martes el consejo directivo buscará aprobar definitivamente su contrato

Mirá en qué está la situación de Washington Aguerre que nunca dejó de entrenar con Peñarol y que este lunes arrancó la semana con normalidad en la Ciudad Deportiva

19 de enero 2026 - 18:56hs
Video: @OficialCAP
Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Peñarol comenzó a entrenar este lunes sobre la hora 16.00 en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves para arrancar una nueva semana de pretemporada donde el calendario marca que este miércoles enfrentará a Colo Colo en el Estadio Centenario en nuevo amistoso por la Serie Río de la Plata. Washington Aguerre trabajó con normalidad junto al grupo y se espera que este martes su situación contractual quede definitivamente aprobada.

Para que el contrato sea válido por el lado de Peñarol se necesita la firma del presidente Ignacio Ruglio y también la del secretario general, Catino.

Washington Aguerre en Piriápolis
PEÑAROL

Washington Aguerre se distendió con su familia mientras se resuelve su situación en Peñarol y tras no jugar el sábado ante River Plate

Leandro Díaz con Kevin Rodríguez y Andrés Madruga en Minas
PEÑAROL

El plantel de Peñarol para enfrentar a Racing por la Copa de la Liga AUF con Julio Mozzo como entrenador: 100% juveniles

Se esperaba que Aguerre fuera titular ese partido, más allá de que cuando comience la actividad oficial estará suspendido por expulsiones de la temporada 2024.

El entrenador Diego Aguirre le bajó el perfil al tema y expresó que Aguerre jugará este miércoles contra Colo Colo, a la hora 21.00 en el Estadio Centenario.

El domingo, Referí informó que el jugador no volvería a entrenar mientras no se solucionara la firma definitiva de su contrato y se mostró en familia descansando en Piriápolis.

Sin embargo, en el entrenamiento de este lunes, en las canchas 5 y 6 de la Ciudad Deportiva, Aguerre trabajó con el entrenador de goleros Óscar Ferro y junto a Kevin Morgan, en un video que publicó la web oficial de Peñarol.

"Aguerre nunca dejó de entrenar con el plantel, el domingo no hubo práctica porque dieron libre. Catino planteó alguna discrepancia, tal como expresó públicamente", informó a Referí un consejero de Peñarol.

Por esa razón se llevó a cabo un consejo directivo virtual para volver a analizar el contrato que Peñarol suscribió con el jugador.

En el mismo se volvieron a explicar aspectos que Referí informó pormenorizadamente este domingo. Los presentes dieron el visto bueno al vínculo entre jugador y club.

Sin embargo, no participaron del consejo virtual Catino ni Evaristo González por lo que si bien se acordó entre los participantes de que no hay objeciones para hacerle al contrato, se decidió volver a analizar el tema en un consejo presencial que se realizará este martes a la hora 8.00 donde se entiende que el tema quedará definitivamente laudado.

