PEÑAROL

La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

El arquero aurinegro, una de las ocho altas de la institución hasta ahora, reaccionó en las últimas horas

18 de enero 2026 - 10:29hs
Washington Aguerre

Washington Aguerre

Foto: @OficialCAP

Peñarol empató 0-0 con River Plate de Argentina este sábado a la noche en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado por su debut en la Serie Río de la Plata y terminó perdiendo 4-2 en definición por penales en un encuentro que tuvo muy poco de fútbol. El arquero Washington Aguerre, en tanto, decidió no entrenar hasta no tener firmado su contrato.

Aguerre no entrena en Peñarol

Washington Aguerre de esa manera, no viajó siquiera a Maldonado y el titular en el arco contra River Plate argentino, fue Sebastián Britos, una de las ocho altas del club hasta ahora.

Según pudo saber este domingo Referí, Aguerre no irá a entrenar más a Los Aromos con el resto del plantel de Peñarol, hasta no tener el contrato totalmente firmado.

Como se explicó líneas arriba, el secretario del club, Rodolfo Catino, se negó a poner su firma en el contrato suscrito con Washington Aguerre.

El contrato todavía no está firme porque además de la firma del presidente Ruglio se necesita la del secretario general, Catino, quien no firmó debido a que se pedía un contrato complementario.

Peñarol acordó el pasado 21 de diciembre el retorno de Aguerre que fue una de las figuras en el club en 2024 cuando el aurinegro fue campeón uruguayo por demolición y semifinalista de Copa Libertadores.

Por ahora y según comentó la misma fuente del club a Referí, Washington Aguerre no entrenará en Los Aromos hasta no tener su contrato totalmente firmado.

Más allá de esto, el sábado a la noche, Diego Aguirre, siempre optimista y tratando de zurcir las cosas, dijo que Aguerre será titular ante Colo Colo en el próximo partido de la Serie Río de la Plata.

Peñarol Washington Aguerre Rodolfo Catino

