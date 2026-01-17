La dura lesión de Abel Hernández en el arranque del partido de Peñarol contra River Plate: el delantero se fue llorando y muy dolorido en la rodilla

El retorno y la ilusión que generó el reestreno de Abel Hernández con la camiseta de Peñarol apenas duró 5 minutos. En el amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plate contra River Plate, La Joya se lesionó en una incidencia donde su rodilla izquierda sufrió una durísima exigencia.

En un pelotazo largo del golero Sebastián Britos, Hernández se escapó tras un fallo defensivo y buscó quedar mano a mano con el joven golero Santiago Beltrán.

Este salió rápidamente fuera del área y se tiró hacia la pelota con los pies despejando de pierna zurda.

Hernández confió en que podía llegar a tocar la pelota pero el mal cálculo, propio de un partido de pretemporada, hizo que su pierna zurda impactara contra el golero.

Beltrán rechazó con firmeza y mucha fuerza. La Joya llegó desarmado y con la pierna izquierda muy blanda.

Por esa razón, en el impacto, la rodilla izquierda se le agitó violentamente.

Hernández se tomó el rostro y no pudo evitar el dolor ni contener el llanto.

Minutos después fue sustituido por Facundo Batista.

Los hinchas de Peñarol recordaron la temporada 2023 donde Abel Hernández volvió a jugar en el club pero las lesiones lo tuvieron a maltraer.

De 47 partidos, la Joya solo pudo jugar 26 y solo en 14 pudo ser titular.

Después se fue a Rosario Central donde no llegó a jugar.

El jugador decidió irse a Europa y operarse para solucionar sus problemas físicos donde una tendinitis lo tenía a maltraer.

Su 2025 en Liverpool fue sensacional. Terminó elegido como el mejor jugador de la Liga AUF Uruguaya en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí. Con 35 años pegó la vuelta a Peñarol.

Ahora el hincha espera el parte médico para conocer qué se lesionó con esa terrible torcedura de rodilla.