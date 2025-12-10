Fútbolx100: Abel Hernández es el Mejor Jugador de la Liga AUF Uruguaya 2025; conocé todos los premiados de la encuesta de Referí

El delantero de Liverpool , Abel Hernández , fue elegido como Mejor Jugador de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí. El futbolista fue votado por el 56% de los periodistas que participaron en esta edición número 24.

A su vez, el goleador fue elegido también como mejor delantero con un 95% de los votos y, además, los 100 votantes lo colocaron en el equipo ideal.

De los 12 rubros individuales puestos a votación, sin tener en cuenta el mejor juez, son 11, Liverpool ganó en cuatro : mejor delantero, mejor director técnico, mejor jugador y mejor dirigente.

El equipo ideal quedó integrado con cuatro jugadores de Nacional, tres de Peñarol y de Liverpool, y uno de Cerro Largo: Gino Santilli (Cerro Largo); Kevin Amaro (Liverpool), Nahuel Herrera (Peñarol), Julián Millán (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Christian Oliva (Nacional), Ignacio Sosa (Peñarol), Luciano Boggio (Nacional); Nicolás López (Nacional), Abel Hernández (Liverpool) y Nicolás Vallejo (Liverpool).

A continuación todos los ganadores de 2025 y quiénes resultaron elegidos para los diferentes rubros:

Mejor Jugador de Fútbolx100 2025: Abel Hernández

Mejor golero de Fútbolx100 2025: Gino Santilli

El arquero de Cerro Largo, Gino Santilli, fue el más votado como mejor en su puesto durante la temporada 2025. Le sacó 10 votos de diferencia a Luis Mejía de Nacional -quien nuevamente terminó en la segunda colocación como en 2024- y 23 a Bruno Antúnez de Boston River, quien fue tercero.

Mejor defensa de Fútbolx100 2025: Julián Millán

El jugador que llegó este año a Nacional, Julián Millán, fue con diferencia el mejor en su puesto, ya que contó con el 68% de los votos totales. En este rubro también consiguieron votos Nahuel Herrera con 31, y Sebastián Coates con 1.

Mejor volante de Fútbolx100 2025: Christian Oliva

Christian Oliva tuvo un notable Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y si bien no mantuvo el excelente nivel en la segunda mitad del año, fue determinante en Nacional. Fue elegido el mejor con 31 sufragios e integró, como también ocurrió en 2024, el equipo ideal una vez más.

Mejor delantero de Fútbolx100 2025: Abel Hernández

Abel Hernández prácticamente obtuvo todos los votos al mejor delantero, ya que tuvo 95,5 sufragios de los 100 periodistas que votaron.

Mejor entrenador de Fútbolx100 2025: Joaquín Papa

Joaquín Papa, entrenador de Liverpool, fue el más votado de la encuesta. Pese a que su equipo no ganó el torneo, sí obtuvo el Apertura y fue reconocido por la mayoría de los periodistas. Obtuvo un 67% de los votos contra 16% de Jadson Viera, quien fue segundo tras dirigir a Boston River y sacar campeón a Nacional tras cuatro partidos.

Mejor preparador físico de Fútbolx100 2025: Fernando Piñatares

Fernando Piñatares, preparador físico de Peñarol, volvió a ganar la encuesta como el año pasado y llegó a cuatro títulos de este galardón, ya que lo había logrado en 2009-10, 2010-11 y en 2024. De esta manera, consiguió igualar a Marcelo Tulbovitz, quien también lo había conseguido en cuatro ocasiones.

Mejor equipo de Fútbolx100 2025: Nacional

Nacional, pese a no conseguir ni el Torneo Apertura, ni Clausura, ni el Intermedio, obtuvo la Tabla Anual, se coronó campeón de la Liga AUF Uruguaya. Los tricolores tuvieron el 74% de los votos, seguidos por Liverpool con 19%, Peñarol con 6% y Juventud de Las Piedras con 1%.

Mejor árbitro de Fútbolx100 2025: Gustavo Tejera

Gustavo Tejera obtuvo por primera vez el triunfo en la encuesta con un 46%. Lo siguieron de lejos Javier Burgos con 13% y Esteban Ostojich con 12%, aunque cabe señalar que un 18% no votó al mejor árbitro.

Revelación de Fútbolx100 2025: Nahuel Herrera

Nahuel Herrera tuvo un año espectacular en la zaga de Peñarol. Por más que ya había debutado en 2023 en Primera división de la mano de Alfredo Arias, su experiencia era muy poca y en 2025 se consolidó. Fue la revelación con el 51% de los votos, seguido muy de lejos por Nicolás Vallejo con 20% y Kevin Amaro con 10%.

Mejor dirigente o SAD de Fútbolx100 2025: José Luis Palma

José Luis Palma, presidente de Liverpool, ganó por cuarta vez la encuesta, igualando a Ricardo Alarcón, y superando a Arturo Del Campo, quien la obtuvo en tres ocasiones.

Mejor extranjero de Fútbolx100 2025: Julián Millán

El colombiano Julián Millán se quedó con el voto al mejor extranjero, debido a sus brillantes actuaciones en Nacional en la que fue su primera temporada. Logró un 63% de los sufragios, venciendo al argentino Nicolás Vallejo, delantero de Liverpool, que tuvo un gran año, y tuvo el 30%.

Equipo ideal de Fútbolx100 de la Liga AUF Uruguaya 2025

Tomando el sistema 4-3-3, que fue el más votado por los participantes de la encuesta (41%), el equipo ideal de la Liga AUF Uruguaya 2025 quedó conformado de la siguiente manera:

Gino Santilli (Cerro Largo); Kevin Amaro (Liverpool), Nahuel Herrera (Peñarol), Julián Millán (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Christian Oliva (Nacional), Ignacio Sosa (Peñarol), Luciano Boggio (Nacional); Nicolás López (Nacional), Abel Hernández (Liverpool) y Nicolás Vallejo (Liverpool).