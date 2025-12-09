Fútbolx100 Femenino: Sofía Oxandabarat, de Nacional, fue elegida como Mejor Futbolista de Uruguay en 2025 y recibe por tercera vez en cinco años el premio de Referí
Oxandabarat fue elegida como la mejor futbolista del Uruguayo 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí; Josefina Villanueva mejor golera, Antonella Cordero y Martha Figueredo, revelación, y Marcel Rauss, mejor DT
9 de diciembre 2025 - 5:00hs
Sofía Oxandabarat, ganadora del Fútbol x100 Femenino de 2025
Foto: Nacional
La salteña Sofía Oxandabarat, jugadora de Nacional, goleadora del Campeonato Uruguayo femenino con 15 goles e integrante de la selección uruguaya, fue votada por tercera vez en cinco temporadas y por segunda vez consecutiva como Mejor Jugadora de 2025 en Uruguay en la encuesta Fútbolx100 Femenino de Referí.
Tras obtener el premio en 2022 cuando actuaba en Defensor Sporting y en 2024, ya como jugadora de Nacional, Oxandabarat repitió el premio esta temporada tras ser fundamental en el bicampeonato del tricolor, que también significó su tercer Campeonato Uruguayo.
Revelación: Martha Figueredo (Nacional) y Antonella Cordero (Defensor Sporting)
Mejor entrenador: Marcel Rauss (Nacional)
Oxandabarat le ganó un mano a mano Martha Figueredo e Ilana Guedes completó el podio
Oxandabarat ganó el premio a figura del año con 42 puntos, tres puntos por encima de su compañera, oriunda de Cerro Largo, Martha Figueredo, que le peleó hasta el final el primer lugar en el premio más destacado.
Para la salteña, que lleva seis temporadas en el fútbol de la AUF, es su tercer premio (2022, 2024 y 2025).
Completó el podio de la encuesta de Referí que premia a la Mejor Jugadora en el tercer lugar Ilana Guedes, jugadora de Liverpool, con 14 unidades.
Fueron propuestas 14 futbolistas para este premio, que recibieron estos puntos:
¿De quién es el arco en el fútbol uruguayo? ¡De Josefina Villanueva!
La jugadora de Nacional, oriunda de Duranzo, Josefina Villanueva fue elegida por segundo año consecutivo como mejor golera del fútbol uruguayo con 60 puntos.
Fue segunda Renata da Rosa, arquera de Defensor Sporting, quedó segunda con 33.
El podio lo completó Martina Alonso completó el podio con 14.
Fueron propuestas 12 goleras de siete equipos y así se repartieron los votos:
Revelación: un rubro disputado y con 30 jugadoras postuladas
En un rubro que terminó con 30 jugadoras postuladas, la definición fue increíble: Antonella Cordero y Martha Figueredo ganaron el premio a la revelación del año con 21 puntos cada uno.
Completó el podio, como tercera, Agustina Gómez, jugadora de Liverpool, que sumó 14 puntos.
Así quedó la votación final a la Revelación:
Mejor entrenador: Marcel Rauss, un repetidor
El entrenador de Nacional, Marcel Rauss, revalidó su premio a mejor entrenador del año con nueve puntos en 20.
El técnico tricolor culminó delante de Manuel Airala, entrenador de Defensor que quedó segundo con cuatro puntos.
Fue tercero Sergio Casales, DT de Cerrito, que completó el podio con dos votos.
Solo fueron propuestos tres entrenadores y así quedó la votación final:
¿Cómo eligen a las mejores?
En la encuesta Fútbolx100 femenino se utiliza el sistema de FIFA en donde los entrenadores y capitanas de todos los equipos que compiten en el Campeonato Uruguayo de Primera División eligen a la mejor jugadora, mejor golera, revelación y mejor entrenador/a de acuerdo a una puntuación previamente establecida.
En esta edición participaron nueve de las 10 capitanas y los 10 entrenadores de los 10 equipos que tomaron parte del torneo de Primera: Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, City Torque, Liverpool, Wanderers, San Jacinto Keguay, Canadian, Cerrito y Bella Vista. La capitana de San Jacinto Keguay, Agustina González, se excusó y no participó.