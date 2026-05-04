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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 4 de mayo

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet previó una jornada algo nubosa a nubosa durante todo el día

4 de mayo de 2026 7:19 hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo, frio.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 4 de mayo una jornada con nubosidad variable en todo el país, marcada por bajas temperaturas en la mañana y presencia de heladas en varias regiones, junto a vientos moderados del sector norte.

La temperatura mínima prevista se ubicó en torno a los 2 °C en el este, mientras que las máximas alcanzarán los 24 °C en el norte, en una jornada con amplitud térmica y condiciones estables.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet previó una jornada algo nubosa a nubosa durante todo el día.

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  • Mañana: cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del noroeste entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.
  • Tarde/Noche: se mantendrá la nubosidad, con vientos del noroeste entre 10 y 30 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre 8 °C de mínima y 20 °C de máxima.

Este

En la región este, el organismo indicó condiciones de nubosidad variable con fenómenos asociados a bajas temperaturas.

  • Mañana: nuboso, con períodos de algo nuboso, presencia de neblinas y bancos de niebla, y heladas agrometeorológicas. Vientos del norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.
  • Tarde/Noche: continuará la nubosidad variable, con neblinas y bancos de niebla. Vientos del noroeste y norte entre 10 y 20 km/h.

Las temperaturas se ubicarán entre 2 °C y 21 °C.

Oeste

Para el oeste del país, Inumet pronosticó una mañana con nubosidad y probabilidad de heladas.

  • Mañana: algo nuboso y nuboso, con neblinas y probables heladas agrometeorológicas. Vientos del norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Tarde/Noche: nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas. Vientos del norte entre 10 y 20 km/h.

Las temperaturas previstas son de 4 °C de mínima y 22 °C de máxima.

Norte

En el norte, el pronóstico indicó una jornada con mayor amplitud térmica y condiciones algo más templadas.

  • Mañana: algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, neblinas y probables heladas agrometeorológicas. Vientos del noreste y norte entre 10 y 30 km/h.
  • Tarde/Noche: nuboso, con períodos de cubierto. Vientos del norte entre 10 y 30 km/h.

Las temperaturas oscilaron entre 4 °C y 24 °C.

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