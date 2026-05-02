Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 2 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este sábado 2 de mayo una jornada marcada por la nubosidad y vientos intensos en gran parte del territorio nacional, con rachas que podrán superar los 60 km/h , especialmente en el este y el oeste del país.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre una mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C .

Durante la mañana se prevé un cielo algo nuboso con períodos nubosos y condiciones ventosas , con vientos del suroeste de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h .

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Hacia la tarde y noche, el cielo se tornará nuboso con períodos algo nubosos y se registrará un descenso de temperatura . Los vientos del suroeste se mantendrán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h .

Norte

En el norte del país, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7 °C y una máxima de 20 °C, siendo la región con mayor amplitud térmica del día.

La mañana estará marcada por una disminución de nubosidad, con precipitaciones escasas y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Durante la tarde y noche se espera un cielo claro a algo nuboso con descenso de temperatura. Los vientos rotarán al sector sur, manteniéndose entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Este

Para el este, Inumet prevé temperaturas entre los 7 °C de mínima y los 19 °C de máxima.

En la mañana predominará un cielo cubierto a nuboso, con precipitaciones escasas y condiciones ventosas en zonas costeras, donde los vientos del suroeste de entre 20 y 40 km/h podrán generar rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores.

Hacia la tarde y noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso con posibilidad de chaparrones costeros y una mejora gradual de las condiciones. Se mantendrán los vientos del suroeste con la misma intensidad y rachas que podrán superar puntualmente los 60 km/h.

Oeste

En el oeste, las temperaturas también se moverán entre los 7 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Durante la mañana, el cielo se presentará cubierto a nuboso con precipitaciones escasas y vientos del suroeste de entre 20 y 40 km/h. Las rachas podrán alcanzar los 60 km/h y ocasionalmente valores superiores.

En la tarde y noche se esperan condiciones similares al este: cielo algo nuboso a nuboso, con chaparrones y una mejora progresiva. Los vientos del suroeste continuarán entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrán superar puntualmente los 60 km/h.