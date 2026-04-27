Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 27 de abril

Este
El este del país presenta un escenario más adverso, con vientos fuertes y persistentes, especialmente en zonas costeras. Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 16 °C.
En la mañana se registran precipitaciones aisladas y rachas de viento de entre 80 y 90 km/h, mientras que en la tarde y noche continuarán las lluvias aisladas, con vientos que seguirán intensos aunque con tendencia a disminuir.
Oeste
Para el oeste, Inumet prevé una jornada más estable, con cielo nuboso y sin precipitaciones significativas, y temperaturas entre 4 °C y 16 °C.
Los vientos serán moderados del suroeste en la mañana, con algunas rachas fuertes en zonas costeras, y disminuirán hacia la tarde y noche.
Norte
En el norte del país, el tiempo se presentará más estable, con cielo claro y algo nuboso durante gran parte del día, y temperaturas entre 4 °C y 17 °C.
Hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad y la presencia de neblinas, mientras que los vientos irán perdiendo intensidad y tendiendo a variables.
Alerta de Inumet por vientos fuertes y descenso de temperatura
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en las últimas horas una alerta amarilla y otra naranja por vientos fuertes y persistentes en la zona sur del país. Entre los departamentos afectados están Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Rocha, San José y Montevideo.
La advertencia responde a un “aumento de gradiente de presión” que genera un incremento sostenido en los vientos del suroeste, con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h.
Además, sobre el país se posiciona una masa de aire frío, lo que provoca en estas horas un marcado descenso de las temperaturas.
Inumet advirtió también que en los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico se espera oleaje intenso, fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua.
Las alertas rigen desde la tarde del domingo y se mantendrán vigentes hasta las 6:00 del lunes o ante cambios significativos.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
En Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.
En Colonia: Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
En Lavalleja: San Francisco de las Sierras y Solís de Mataojo.
En Maldonado: El Edén, Gregorio Aznárez, Nueva Carrara y Pueblo Solís.
En Montevideo: todo el departamento.
En Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo y Rocha.
En San José: Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Villa María.
Localidades afectadas por la alerta naranja
En Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.