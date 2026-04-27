Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 27 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este lunes 27 de abril una jornada marcada por vientos intensos, descenso de temperatura y precipitaciones aisladas en varias zonas del país .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En particular, el organismo advirtió por condiciones ventosas a muy ventosas , con rachas que pueden superar los 70 km/h en Montevideo y el área metropolitana, y alcanzar hasta 90 km/h en zonas costeras del este .

La jornada comenzó con cielo nuboso y cubierto , acompañado de precipitaciones escasas y aisladas y condiciones ventosas. Las temperaturas se ubican entre 10 °C y 16 °C .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 26 de abril

Inumet emitió una doble alerta amarilla y naranja para varias localidades del sur del país por vientos muy fuertes y persistentes

Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo cubierto, con probables lluvias y vientos del suroeste de entre 30 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, que comenzarán a amainar hacia el final del día .

Este

El este del país presenta un escenario más adverso, con vientos fuertes y persistentes, especialmente en zonas costeras. Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 16 °C.

En la mañana se registran precipitaciones aisladas y rachas de viento de entre 80 y 90 km/h, mientras que en la tarde y noche continuarán las lluvias aisladas, con vientos que seguirán intensos aunque con tendencia a disminuir.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé una jornada más estable, con cielo nuboso y sin precipitaciones significativas, y temperaturas entre 4 °C y 16 °C.

Los vientos serán moderados del suroeste en la mañana, con algunas rachas fuertes en zonas costeras, y disminuirán hacia la tarde y noche.

Norte

En el norte del país, el tiempo se presentará más estable, con cielo claro y algo nuboso durante gran parte del día, y temperaturas entre 4 °C y 17 °C.

Hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad y la presencia de neblinas, mientras que los vientos irán perdiendo intensidad y tendiendo a variables.

Alerta de Inumet por vientos fuertes y descenso de temperatura

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en las últimas horas una alerta amarilla y otra naranja por vientos fuertes y persistentes en la zona sur del país. Entre los departamentos afectados están Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Rocha, San José y Montevideo.

La advertencia responde a un “aumento de gradiente de presión” que genera un incremento sostenido en los vientos del suroeste, con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h.

Además, sobre el país se posiciona una masa de aire frío, lo que provoca en estas horas un marcado descenso de las temperaturas.

Inumet advirtió también que en los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico se espera oleaje intenso, fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua.

Las alertas rigen desde la tarde del domingo y se mantendrán vigentes hasta las 6:00 del lunes o ante cambios significativos.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

En Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

En Colonia: Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

En Lavalleja: San Francisco de las Sierras y Solís de Mataojo.

En Maldonado: El Edén, Gregorio Aznárez, Nueva Carrara y Pueblo Solís.

En Montevideo: todo el departamento.

En Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo y Rocha.

En San José: Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Villa María.

Localidades afectadas por la alerta naranja

En Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.