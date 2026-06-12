Uruguay suma una nueva opción para tratar una de las formas más agresivas de cáncer de pulmón

Una nueva alternativa terapéutica para pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas avanzado ya está disponible en Uruguay , tras la aprobación y registro de un tratamiento basado en lurbinectedina , para una enfermedad considerada entre las más agresivas y de peor pronóstico dentro de los cánceres de pulmón.

El avance llega en un contexto especialmente relevante para Uruguay, donde el cáncer de pulmón representa el 17% de todas las muertes por cáncer según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) de 2024, y registra unos 1.500 nuevos casos cada año .

El cáncer de pulmón de células pequeñas, estrechamente asociado al tabaquismo, representa entre el 10% y el 15% de todos los diagnósticos de cáncer de pulmón . Se caracteriza por su rápido crecimiento, alta capacidad de diseminación a otros órganos y frecuentes recaídas, factores que limitan las posibilidades de recuperación de los pacientes.

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Si bien la incorporación de inmunoterapia en combinación con quimioterapia había supuesto una mejora en el tratamiento inicial de la enfermedad avanzada, los especialistas señalan que el pronóstico continúa siendo desafiante.

La enfermedad suele progresar en pocos meses y presenta una elevada tasa de recaídas, lo que ha mantenido una importante necesidad médica sin cubrir.

En ese contexto, los resultados del estudio internacional IMforte, a los que accedió El Observador, mostraron que la combinación de lurbinectedina y atezolizumab como tratamiento de mantenimiento luego de la quimioterapia permite mejorar la supervivencia y retrasar la progresión de la enfermedad en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas avanzado.

La evidencia generada por este estudio llevó a que la combinación comenzara a incorporarse en recomendaciones de tratamiento de guías internacionales, ampliando las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes.

"Se amplían las oportunidades de tratamiento"

El doctor Diego Touyá, jefe de Oncología del Hospital Maciel y presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay (SOMPU), destacó la importancia de la llegada de este tratamiento al país.

"Con el registro y llegada de lurbinectedina se amplían las oportunidades de tratamiento para pacientes con este subtipo agresivo de enfermedad y se hace tangible el impacto que las nuevas terapias aportan para la mejora continua en el abordaje del cáncer de pulmón", señaló.

Según los especialistas, el lanzamiento comercial de lurbinectedina en Uruguay permitirá incorporar una nueva herramienta terapéutica respaldada por evidencia científica y con un perfil de seguridad y tolerabilidad considerado manejable para los pacientes.

El cáncer de pulmón en Uruguay y el mundo

El cáncer de pulmón es actualmente uno de los principales desafíos sanitarios a nivel global. Cada año se diagnostican más de dos millones de nuevos casos en el mundo, lo que representa alrededor del 12% de todos los cánceres.

En Uruguay se detectan unos 1.500 casos anuales y la enfermedad continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en hombres y la segunda en mujeres.

La llegada de nuevas opciones terapéuticas busca mejorar el pronóstico de una enfermedad que, especialmente en su variante de células pequeñas, continúa siendo una de las más difíciles de tratar dentro de la oncología.