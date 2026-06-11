Deberes para Uruguay: la OIT instó al gobierno a modificar la ley de negociación colectiva

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó al gobierno que elabore modificaciones a la ley negociación colectiva. El organismo se basó en una queja del sector empresarial presentada hace 17 años.

La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT presentó este jueves una serie de recomendaciones a los países que este año integraron la “lista negra” por incumplir convenios laborales internacionales.

En el caso de Uruguay instó al gobierno a instrumentar modificaciones a la ley de negociación colectiva -aprobada en 2009- que otorgó a los Consejos de Salarios la potestad de fijar ajustes de sueldos para todas las categorías del sector privado y también negociar condiciones de trabajo en los distintos grupos de actividad.

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La comisión solicitó al gobierno que “adopte las medidas legislativas necesarias, en particular la modificación del artículo 12 de la ley 18.566, para garantizar la plena conformidad de la legislación y la práctica con los principios de la negociación colectiva y con el convenio”.

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La resolución indicó que “la comisión tomó nota de la persistencia de las observaciones formuladas en relación con la legislación y la práctica de Uruguay sobre la negociación colectiva”.

La oficina de la OIT “alentó a Uruguay a que recurra a la asistencia técnica (del organismo) y le pidió que presente un informe sobre los progresos realizados a más tardar el 1° de setiembre de 2026”.

La competencia de los Consejos de Salarios había provocado el reclamo de los empresarios ante la OIT con el fundamento que debían limitarse a la fijación de los ajustes y dejar que el resto de las condiciones de trabajo se negocie de manera bipartita, libre y voluntaria. Para justificar esa queja recurrieron al convenio internacional 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.

El artículo 4 de ese convenio señala que “deberán adoptarse las medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y empleados el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”.

La OIT ya había observado a Uruguay por ese tema e incluso en 2019 lo había incluido en la “lista negra” de países que no cumplían convenios internacionales de trabajo.