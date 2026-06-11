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Deberes para Uruguay: la OIT instó al gobierno a modificar la ley de negociación colectiva

El organismo recordó que ya se había observado al país sobre este aspecto y solicitó que se instrumenten avances legislativos antes del 1° de setiembre

11 de junio de 2026 7:34 hs
El Observador | Maximiliano Montautti

Por  Maximiliano Montautti

Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió cambios legislativos a Uruguay

Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió cambios legislativos a Uruguay

Archivo OIT

La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT presentó este jueves una serie de recomendaciones a los países que este año integraron la “lista negra” por incumplir convenios laborales internacionales.

En el caso de Uruguay instó al gobierno a instrumentar modificaciones a la ley de negociación colectiva -aprobada en 2009- que otorgó a los Consejos de Salarios la potestad de fijar ajustes de sueldos para todas las categorías del sector privado y también negociar condiciones de trabajo en los distintos grupos de actividad.

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La comisión solicitó al gobierno que “adopte las medidas legislativas necesarias, en particular la modificación del artículo 12 de la ley 18.566, para garantizar la plena conformidad de la legislación y la práctica con los principios de la negociación colectiva y con el convenio”.

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La resolución indicó que “la comisión tomó nota de la persistencia de las observaciones formuladas en relación con la legislación y la práctica de Uruguay sobre la negociación colectiva”.

La oficina de la OIT “alentó a Uruguay a que recurra a la asistencia técnica (del organismo) y le pidió que presente un informe sobre los progresos realizados a más tardar el 1° de setiembre de 2026”.

La competencia de los Consejos de Salarios había provocado el reclamo de los empresarios ante la OIT con el fundamento que debían limitarse a la fijación de los ajustes y dejar que el resto de las condiciones de trabajo se negocie de manera bipartita, libre y voluntaria. Para justificar esa queja recurrieron al convenio internacional 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.

El artículo 4 de ese convenio señala que “deberán adoptarse las medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y empleados el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”.

La OIT ya había observado a Uruguay por ese tema e incluso en 2019 lo había incluido en la “lista negra” de países que no cumplían convenios internacionales de trabajo.

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