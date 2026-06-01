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Uruguay quedó incluido en la "lista corta" de la OIT por incumplir convenios internacionales

La decisión se tomó en el comienzo de la conferencia anual del organismo internacional

1 de junio de 2026 20:06 hs
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Archivo OIT

Este lunes, la Comisión de Aplicación de Normas conformó el listado de 23 países (la “lista negra”) que deben proporcionar información en ese ámbito sobre la aplicación de diferentes convenios internacionales.

De la región, además de Uruguay, están Argentina y Colombia. En este año también forman parte Bosnia y Herzegovina, Iraq, Filipinas. Kirguistán y Yemen, entre otros, según el documento difundido en la página web del organismo.

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La decisión fue tomada el mismo día en que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, se dirió ante la OIT como presidente de la 114ª conferencia anual que se desarrolla en Ginebra.

La inclusión de Uruguay es por el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.

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