Uruguay quedó incluido en la "lista corta" de la OIT por incumplir convenios internacionales

En el comienzo de la 114ª conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se dispuso el ingreso de Uruguay en la “lista corta” del organismo. La razón fue por el incumplimiento del convenio 98 sobre negociación colectiva.

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Este lunes, la Comisión de Aplicación de Normas conformó el listado de 23 países (la “lista negra”) que deben proporcionar información en ese ámbito sobre la aplicación de diferentes convenios internacionales.

De la región, además de Uruguay, están Argentina y Colombia. En este año también forman parte Bosnia y Herzegovina, Iraq, Filipinas. Kirguistán y Yemen, entre otros, según el documento difundido en la página web del organismo.

La decisión fue tomada el mismo día en que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, se dirió ante la OIT como presidente de la 114ª conferencia anual que se desarrolla en Ginebra.