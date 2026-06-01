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Cruzar Uruguay pateando una pelota: el desafío solidario y mundialista de un influencer para ayudar a la Pérez Scremini

Franqitom recorre el país a pie durante 21 días para recaudar fondos y dar visibilidad al trabajo de la fundación que atiende gratuitamente a niños y adolescentes con cáncer

1 de junio de 2026 13:02 hs
cruzapateando

El creador de contenidos Franco Mazondo, conocido en redes sociales como Franqitom, emprendió un desafío solidario para apoyar a la Fundación Pérez Scremini: recorrer Uruguay a pie mientras patea una pelota de fútbol.

Aprovechando la fiebre mundialista -a días del debut de Uruguay- la iniciativa, denominada "Reto Cruzar Uruguay en 21 días", busca visibilizar el trabajo de la fundación y promover las donaciones para la organización que brinda tratamiento gratuito a niños y adolescentes con cáncer y enfermedades hematológicas.

Embed - Franquito M. on Instagram: "Voy a Cruzar Uruguay pateando una pelota en 21 días. Para donar: @perezscremini"
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Un recorrido con causa solidaria

Franqitom comenzó el desafío días atrás y, según el cronograma previsto, este lunes arriba a Paso de los Toros, mientras que el martes retomará su recorrido hacia el sur pasando por localidades como Carlos Reyles y El Carmen, en Durazno.

La travesía ha sido compartida a través de sus redes sociales, donde documenta cada etapa del recorrido y difunde información sobre la campaña solidaria. Según dijo, el mayor problema hasta el momento ha sido el de las ampollas.

Embed - Franquito M. on Instagram: "Donen gente!!"
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Apoyo a la Fundación Pérez Scremini

La Fundación Pérez Scremini gestiona el Servicio Hemato-Oncológico Pediátrico del Hospital Pereira Rossell y es la única institución de Uruguay dedicada al tratamiento integral del cáncer infantil y otras enfermedades de la sangre en niños y adolescentes.

Los tratamientos se brindan de forma gratuita y la organización financia buena parte de su actividad mediante donaciones de particulares y empresas.

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Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los distintos mecanismos de donación habilitados por la fundación, incluyendo aportes mediante débito bancario, transferencias y servicios de telecomunicaciones.

El recorrido completo y las novedades del desafío pueden seguirse a través de las redes sociales de Franqitom.

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