Nueva edición de Uruguay Impulsa ofrece 5.500 puestos de trabajo: cuándo abren inscripciones y cuáles son las novedades

El programa Uruguay Impulsa abrirá una nueva etapa de inscripciones en el mes de junio y prevé alcanzar a unas 5.500 personas durante 2026, con una inversión estatal estimada en 350 millones de pesos .

La edición de este año, que permitirá anotarse entre el 1° y el 10 de junio, incorporará además un nuevo cupo específico destinado a personas liberadas del sistema penitenciario y personas en situación de calle , según informó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim .

En declaraciones otorgadas a la web de Presidencia, Arim explicó que el objetivo es priorizar a las poblaciones con mayores dificultades para acceder a empleos formales . La selección de los beneficiarios de estos cupos especiales estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

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El jerarca adelantó que el sorteo de los 5.500 cupos está previsto para la tercera semana de julio.

Más capacitación y acompañamiento

Arim destacó además que el actual gobierno introdujo cambios sobre el antiguo programa de Jornales Solidarios, ahora denominado Uruguay Impulsa.

Entre las modificaciones mencionó un aumento de ingresos para beneficiarios con más jornales trabajados, la incorporación de instancias de capacitación a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el acompañamiento a los participantes mientras se desempeñan en los puestos de trabajo protegidos.

Según indicó, el gobierno nacional financia más del 80 % del programa, mientras que el resto de los recursos son aportados por Inefop y las intendencias departamentales.

Cómo serán las inscripciones

Podrán anotarse personas que hayan tenido dificultades para acceder a un empleo formal y que no estén percibiendo prestaciones vinculadas al desempleo, como el seguro de paro.

Las inscripciones podrán realizarse mediante formulario web o a través de las intendencias departamentales.

Además, quienes necesiten asistencia o tengan consultas podrán dirigirse a oficinas del Mides, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de Inefop y de las intendencias en todo el país.

La edición 2025 del programa se desarrolló entre setiembre y diciembre y otorgó más de 5.200 cupos. Según datos oficiales, el 64 % de los participantes fueron mujeres y el 73 % tenía menos de 40 años.