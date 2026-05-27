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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 28 de mayo

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura irá de los 7 °C a los 16 °C, según Inumet

27 de mayo de 2026 21:00 hs
Niebla, humedad, invierno, el tiempo, el clima.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 28 de mayo una jornada con abundante nubosidad en gran parte del país, presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y máximas que llegarán hasta los 20 °C en el norte del territorio.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras y del norte del país hacia la tarde y la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura irá de los 7 °C a los 16 °C.

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La mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto. Se prevén vientos del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Este

Para el este del país se esperan mínimas de 6 °C y máximas de 17 °C.

La mañana tendrá cielo nuboso y cubierto por momentos, acompañado de nieblas y neblinas. Los vientos serán del noreste y este entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla. El viento del este se ubicará entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste, Inumet prevé temperaturas entre 7 °C y 19 °C.

La mañana comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos del noreste estarán entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso y cubierto. Se anuncian vientos del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Norte

Para el norte del país se esperan las temperaturas más elevadas de la jornada, con mínima de 8 °C y máxima de 20 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos del noreste soplarán entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche aumentará la nubosidad y el cielo permanecerá cubierto. También se esperan vientos del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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