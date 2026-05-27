Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 28 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 28 de mayo una jornada con abundante nubosidad en gran parte del país, presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y máximas que llegarán hasta los 20 °C en el norte del territorio.

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Además, se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras y del norte del país hacia la tarde y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura irá de los 7 °C a los 16 °C.

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La mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto. Se prevén vientos del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Este

Para el este del país se esperan mínimas de 6 °C y máximas de 17 °C.

La mañana tendrá cielo nuboso y cubierto por momentos, acompañado de nieblas y neblinas. Los vientos serán del noreste y este entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla. El viento del este se ubicará entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste, Inumet prevé temperaturas entre 7 °C y 19 °C.

La mañana comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos del noreste estarán entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso y cubierto. Se anuncian vientos del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Norte

Para el norte del país se esperan las temperaturas más elevadas de la jornada, con mínima de 8 °C y máxima de 20 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos del noreste soplarán entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche aumentará la nubosidad y el cielo permanecerá cubierto. También se esperan vientos del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.