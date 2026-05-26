Meteorólogos anunciaron cuándo se disiparán las nieblas y pronosticaron un nuevo frente frío en Uruguay

Meteorólogos se refirieron a las intensas nieblas y neblinas registradas en Uruguay este martes, adelantaron cuándo terminará este fenómeno y anunciaron la presencia de un "frente frío" para el final de la semana, con posibles heladas .

Horas atrás, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial ante un aumento de la presencia de nieblas y neblinas en todo el país durante varios días.

"En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociada a la formación de nieblas persistentes y neblinas ", señalaron.

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Sobre esta situación habló con El Observador el meteorólogo Mario Bidegain, quien explicó que "hasta que no haya un cambio de la masa de aire" , el fenómeno se mantendrá afectando el país durante las mañanas.

Así, explicó, las nieblas y neblinas irán reduciéndose con el pasar de las horas y los días, disipándose definitivamente en la jornada del sábado.

"Durante los próximos días en Montevideo vamos a tener días muy nubosos, prácticamente todos los días hasta el sábado", dijo y anunció un "cambio en el estado del tiempo".

"Hay una nueva masa de aire frío, una rotación de los vientos del sector sur. Lo que vamos a tener ahí nuevamente es un descenso de temperatura y se van a disipar estas nieblas y neblinas", aseguró.

Este frente frío, avisó, traerá también un marcado descenso de las temperaturas con máximas que pasarán de los 17 ºC del domingo a 11, 12 ºC el lunes. "Tenemos una caída importante de 5 o 6 ºC de la temperatura", pronosticó y dijo que también caerán las mínimas a cifras de un solo dígito.

"Además, sobre lo que es comienzo de junio, más específicamente el martes 2, posiblemente tengamos algún episodio de heladas", anunció el experto.

En cuanto al panorama de lluvias, mencionó que durante esta jornada "posiblemente tengamos en las próximas horas algunas lloviznas por la propia disipación de la niebla".

"En la zona este del país, cerca de Brasil, es donde vamos a tener mayor probabilidad de algunos chaparrones", dijo. Después, aseguró que después de eso no habrá lluvias por algunos días.

Opinó también sobre este tema en diálogo con El Observador el meteorólogo Nubel Cisneros, quien en un pronóstico similar anunció que sobre el viernes y sábado se disiparían las nieblas y neblinas ante un cambio de la masa de aire.

"Seguimos con jornadas muy frías en la madrugada y frescas durante el día hacia el inicio ya de la próxima semana", pronosticó.