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"Mucho cuidado en el manejo": meteorólogo prevé semana "muy pareja" en temperaturas, pero advierte por nieblas

Consultado sobre la posibilidad de nieblas durante los próximos atardeceres, noches y madrugadas, el meteorólogo llamó a extremar cuidados

25 de mayo de 2026 9:54 hs
Niebla, humedad, invierno, el tiempo, el clima.
Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó este lunes que Uruguay tendrá una semana con temperaturas estables, abundante nubosidad y presencia de humedad, aunque aclaró que “no hay nada significativo” previsto en materia meteorológica. Además, advirtió por posibles nieblas durante las noches y madrugadas.

Las máximas andan entre 15 y 16 grados toda la semana y las mínimas entre 7 y 10 grados”, señaló Ramis en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

El meteorólogo describió el panorama para los próximos días como “muy parejo” y sostuvo que, más allá de la humedad, no se esperan fenómenos destacados. “Está húmedo. Se le nota en el frizz, pero no hay nada significativo”, bromeó durante su espacio matutino.

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Cómo estará el tiempo durante la semana

Ramis indicó que este lunes se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C, con cielo “nuboso, ocasionalmente cubierto”.

Para el martes pronosticó una mínima de 10 °C y máxima de 15 °C, con cielo nuboso.

El miércoles y jueves, en tanto, las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y 15 °C y entre 8 °C y 15 °C, respectivamente, con “abundante nubosidad”.

Hacia el fin de semana, el meteorólogo prevé condiciones similares: el viernes y sábado habrá mínimas de entre 9 °C y 10 °C y máximas de 16 °C, mientras que el domingo la máxima bajará levemente a 15 °C.

La advertencia por nieblas

Consultado sobre la posibilidad de nieblas durante los próximos atardeceres y noches, Ramis respondió: “Sí, sí, puede haber niebla, mucho cuidado”.

El comentario surgió a raíz de una consulta sobre las condiciones para conducir en rutas y carreteras. “Mucho cuidado en el manejo”, insistió el meteorólogo.

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