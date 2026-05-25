"Mucho cuidado en el manejo": meteorólogo prevé semana "muy pareja" en temperaturas, pero advierte por nieblas

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó este lunes que Uruguay tendrá una semana con temperaturas estables, abundante nubosidad y presencia de humedad, aunque aclaró que “no hay nada significativo” previsto en materia meteorológica. Además, advirtió por posibles nieblas durante las noches y madrugadas.
“Las máximas andan entre 15 y 16 grados toda la semana y las mínimas entre 7 y 10 grados”, señaló Ramis en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).
El meteorólogo describió el panorama para los próximos días como “muy parejo” y sostuvo que, más allá de la humedad, no se esperan fenómenos destacados. “Está húmedo. Se le nota en el frizz, pero no hay nada significativo”, bromeó durante su espacio matutino.
Cómo estará el tiempo durante la semana
Ramis indicó que este lunes se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C, con cielo “nuboso, ocasionalmente cubierto”.
Para el martes pronosticó una mínima de 10 °C y máxima de 15 °C, con cielo nuboso.
El miércoles y jueves, en tanto, las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y 15 °C y entre 8 °C y 15 °C, respectivamente, con “abundante nubosidad”.
Hacia el fin de semana, el meteorólogo prevé condiciones similares: el viernes y sábado habrá mínimas de entre 9 °C y 10 °C y máximas de 16 °C, mientras que el domingo la máxima bajará levemente a 15 °C.
La advertencia por nieblas
Consultado sobre la posibilidad de nieblas durante los próximos atardeceres y noches, Ramis respondió: “Sí, sí, puede haber niebla, mucho cuidado”.
El comentario surgió a raíz de una consulta sobre las condiciones para conducir en rutas y carreteras. “Mucho cuidado en el manejo”, insistió el meteorólogo.