Luis Mejía fue convocado por Panamá para el Mundial 2026: Nacional recibirá dinero por su participación, y lo perderá dos partidos

El arquero Luis Mejía fue convocado por el entrenador Thomas Christiansen para representar a la selección de Panamá en el Mundial 2026 , citación por la que Nacional recibirá una compensación económica.

La lista de Panamá fue anunciada este martes por la tarde a través de las redes de la selección centroamericana. Además de Mejía, la convocatoria también incluye a Erick Davis , exjugador de Fénix recordado por fracturar a Antonio Pacheco en su vuelta a Peñarol en 2012, y Cecilio Waterman , delantero que pasó por Fénix y Defensor Sporting.

Será el primer Mundial en el que estará presente Mejía , que no fue convocado para Rusia 2018, el primer torneo que disputó Panamá en su historia.

Una por una las listas de 26 jugadores confirmadas por cada selección para el Mundial 2026, con sus increíbles presentaciones

El probable once de Nacional, con dos bajas, para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, en busca de entrar a la Copa Sudamericana

Su convocatoria implica una buena y una mala noticia para Nacional. La buena es que el Bolso recibirá dinero por cada día en el que el golero esté con su selección para la disputa de la Copa del Mundo.

A fines de 2025 FIFA anunció que repartirá 355 millones de dólares a los clubes que cedan a sus jugadores al torneo, incluyendo los repechajes ya disputados. Con esa cifra, se calcula que los equipos recibirán alrededor de US$ 11.000 por día por cada jugador que cedan para la disputa del Mundial, incluyendo los días previos de concentración con sus selecciones.

Fuentes de Nacional confirmaron a Referí que Mejía viajará a Panamá este jueves 28 de mayo, después de enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores este martes. En la hipótesis de que la selección panameña sea eliminada del Mundial en fase de grupos, jugará su último partido por el Grupo L del torneo el 27 de junio, ante Inglaterra, por lo que el arquero estará como mínimo un mes exacto con su selección.

Serían al menos 31 días, que darían a Nacional un estimado de US$ 341.000 por la participación de Mejía en el Mundial 2026.

La mala noticia para Nacional es que la partida de Mejía este jueves hará que el futbolista se pierda los últimos dos partidos del club antes del parate por el Mundial.

El tricolor enfrentará por la tercera fecha del Torneo Intermedio a Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel el domingo 31 de mayo, y luego recibirá a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central el sábado 6 de junio por la cuarta fecha. Ignacio Suárez jugará en lugar del arquero panameño.