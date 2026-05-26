El probable once de Nacional, con dos bajas, para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, en busca de entrar a la Copa Sudamericana

Nacional se enfrentará a Coquimbo Unido este martes a las 21:30 por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores , con el objetivo de quedar tercero en su zona y clasificar a la Copa Sudamericana , tras quedarse sin chances de pasar a octavos al empatar con Universitario la semana pasada.

El Tricolor necesita ganar para obtener el tercer puesto de su grupo , aunque un empate lo puede salvar. Está cuarto con 5 puntos , los mismos que tiene Universitario y dos menos que los que tiene Deportes Tolima.

Estos dos equipos se enfrentarán entre ellos, por lo que sea cual sea el resultado Nacional sabe que finalizará tercero si obtiene los tres puntos . Aunque empate en unidades con alguno de los dos en el segundo lugar tiene desventaja deportiva con ambos , ya que desde esta edición de la copa se toma como primer criterio de desempate los resultados entre los dos clubes.

Si empata, necesitará que Tolima supere a Universitario para pasar . Si pierde no tiene chances.

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El DT de Nacional, Jorge Bava, adelantó luego del partido contra Albion del pasado sábado que una victoria ante Coquimbo sería "muy importante", ya que le permitirá al club "seguir compitiendo en lo internacional" en la Sudamericana.

En este contexto, el entrenador pondrá lo mejor que tiene a disposición para enfrentarse a Coquimbo, primero en el grupo con 10 puntos y ya clasificado a la siguiente fase. El sábado adelantó que conformará el once para este partido del martes "en base a los que descansaron, que no fueron muchos, y a los que se ganaron el lugar hoy".

Las dos bajas de Nacional contra Coquimbo Unido y el probable tricolor

Dos jugadores no llegarán al partido: Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera. El primero se lesionó a los diez minutos del partido ante Universitario del pasado miércoles por Libertadores, y no estuvo disponible en el encuentro ante Albion. El segundo, en tanto, ingresó a los 60 minutos ante el Pionero y se retiró sentido once minutos después.

Por otro lado, desde el club detallaron que Jorge Bava recuperará a Baltasar Barcia, que también se retiró con molestias en el encuentro ante Universitario y no estuvo entre los convocados ante Albion.

Nacional's midfielder #30 Baltasar Barcia (L) and Universitario's Ecuadorian midfielder #27 Jose Carabali fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Uruguay's Nacional and Peru's Universitario at the Gran Parque Cen Baltasar Barcia de Nacional y José Carabalí de Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

En este contexto, el probable once tricolor estaría conformado de la siguiente manera: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Juan García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Con respecto al partido ante Universitario, Bava cambiaría el esquema 4-4-2 por un 4-3-3. Nicolás Rodríguez ingresaría en lugar de Ancheta por decisión técnica y el juvenil Juan García (de gran partido ante Albion) sustituiría al lesionado Lucas Rodríguez en un medio que sumaría a Boggio para conformar la línea de tres.

En ataque Maxi Gómez quedaría como único punta sin Silvera, acompañado por los costados de Barcia y De los Santos.