La dura advertencia de la barra de Nacional a los jugadores si no clasifican a la Copa Sudamericana: "Si no ganan este martes, qué quilombo se va a armar"

Nacional volvió al triunfo este sábado tras derrotar con lo justo 1-0 a Albion por la segunda fecha del Torneo Intermedio, en un momento muy importante, ya que los albos venían de quedar por el camino en la Copa Libertadores y este martes se juegan todo para intentar clasificar a la Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido.

Los albos ganaron con un nuevo gol de Maximiliano Gómez que siempre está a la hora de ayudar a su equipo.

La barra de Nacional expresó toda su molestia por el hecho de haber quedado fuera de la Copa Libertadores de América, y cuando se terminaba al partido de este sábado contra Albion, se expresó en el Gran Parque Central.

Ignacio Ruglio dijo sentirse "recaliente" y que fue "una canallada gigante" que Marcelo Bielsa haya dejado fuera a Nahitan Nández de la selección uruguaya y del Mundial 2026

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Ni bien salieron los jugadores tricolores a calentar para dicho encuentro, comenzaron los silbidos

Desde la Tribuna Abdón Porte, en donde se encontraba la barra, como de costumbre, surgió el canto cuando los futbolistas de Nacional trataban de aguantar el 1-0 ante Albion.

“Jugadores, jugadores/no se lo decimos más/si no ganan este martes/qué quilombo se va a armar", fueron los gritos que contagiaron a parte de los hinchas de las otras tribunas.

Nacional juega este martes contra Coquimbo Unido y tiene que ganarle para clasificar, al menos, a la Copa Sudamericana, luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores de América.

Si los albos empatan contra los chilenos, tendrán que esperar que Deportes Tolima le ganen de visitantes a Universitario, ya que de no hacerlo, los de Jorge Bava quedarán eliminados incluso de Copa Sudamericana y por segundo año consecutivo, no tendrá actividad internacional en la segunda parte del año.