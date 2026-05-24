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La dura advertencia de la barra de Nacional a los jugadores si no clasifican a la Copa Sudamericana: "Si no ganan este martes, qué quilombo se va a armar"

Los integrantes del grupo duro de la hinchada tricolor, se expresó claramente cuando se terminaba el partido de este sábado ante Albion en el Gran Parque Central

24 de mayo de 2026 12:11 hs
20241006 Hinchas, hinchada de Nacional. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (49).jpg
Foto: Inés Guimaraens

Nacional volvió al triunfo este sábado tras derrotar con lo justo 1-0 a Albion por la segunda fecha del Torneo Intermedio, en un momento muy importante, ya que los albos venían de quedar por el camino en la Copa Libertadores y este martes se juegan todo para intentar clasificar a la Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido.

La bronca de la barra de Nacional

La barra de Nacional expresó toda su molestia por el hecho de haber quedado fuera de la Copa Libertadores de América, y cuando se terminaba al partido de este sábado contra Albion, se expresó en el Gran Parque Central.

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Ni bien salieron los jugadores tricolores a calentar para dicho encuentro, comenzaron los silbidos

Desde la Tribuna Abdón Porte, en donde se encontraba la barra, como de costumbre, surgió el canto cuando los futbolistas de Nacional trataban de aguantar el 1-0 ante Albion.

“Jugadores, jugadores/no se lo decimos más/si no ganan este martes/qué quilombo se va a armar", fueron los gritos que contagiaron a parte de los hinchas de las otras tribunas.

Nacional juega este martes contra Coquimbo Unido y tiene que ganarle para clasificar, al menos, a la Copa Sudamericana, luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores de América.

Si los albos empatan contra los chilenos, tendrán que esperar que Deportes Tolima le ganen de visitantes a Universitario, ya que de no hacerlo, los de Jorge Bava quedarán eliminados incluso de Copa Sudamericana y por segundo año consecutivo, no tendrá actividad internacional en la segunda parte del año.

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