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"Basta con esos comentarios hirientes": el mensaje de apoyo a Fernando Muslera de la arquera de hockey que compartió un video con el golero celeste y lo eliminó por "cosas espantosas" que le escribían

“¿Podemos como sociedad condenar a una persona así?”, se preguntó en un nuevo posteo

8 de julio de 2026 10:08 hs
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Foto: Chandan Khanna/AFP

La arquera de mami hockey que el pasado domingo compartió en sus redes un video junto al golero de la selección uruguaya, Fernando Muslera, eliminó dicha publicación a raíz de las “cosas espantosas” que se escribieron sobre el guardameta celeste.

Como informó Referí, en el video se veía a Muslera en Uruguay luego de su participación en el Mundial 2026, en el que fue titular en los tres partidos disputados y en el que tuvo errores en los goles, por los que pidió disculpas tras la eliminación luego del encuentro ante España.

En las imágenes, Noel Rosselli, arquera de mami hockey en Old Christians, le pedía al histórico arquero una recomendación o consejo para quienes juegan en ese puesto, a lo que, amablemente, el ex Galatasaray le dijo “que disfruten de lo que hacen, nada más”.

Fernando Muslera reapareció en un video en Instagram tras el Mundial 2026

Fernando Muslera reapareció en un video en Instagram tras el Mundial 2026

“Basta con esos comentarios hirientes”

Este martes, tras la divulgación de la noticia sobre la reaparición de Muslera tras el Mundial 2026, la arquera eliminó su video y publicó un sentido mensaje de apoyo al golero celeste debido a las críticas que recibió.

Como Muslera, Neymar, Modric y varios más, Cristiano Ronaldo se une al "club de jubilados" que se despidieron de la Copa del Mundo en el Mundial 2026

La reaparición de Fernando Muslera en Uruguay tras el Mundial 2026 y su recomendación que le dio a las arqueras de hockey

“Viendo la cantidad de personas que comenzaron con comentarios negativos, lo eliminé”, señaló en su nuevo posteo.

“Pero lo más triste de esto fue leer cada comentario. Una persona que dio muchas alegrías y se ha atajado todo, hoy y desde que comenzó el mundial es señalado con el dedo por quedar Uruguay fuera del mundial. No solo se lo humilló, se le dicen cosas espantosas sino que además las personas siguen haciéndolo”, agregó.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

“Esto me llevó a pensar en algo muchísimo más importante, con tantas críticas y más allá de ser un jugador de alto rendimiento, ¿podemos como sociedad condenar a una persona así? Todos cuando miramos un partido somos los mejores DT, los mejores jugadores, los mejores “opinólogos” del mundo pero solo Dios sabe lo que un fracaso así puede llevar. Y ojo en su momento también me enojé y ayer le pedí disculpas”, explicó.

“Más allá del video que se viralizó, atrás de cada profesional HAY UN SER HUMANO, UN PADRE, UN HIJO, UN ESPOSO, UNA ESPOSA, UNA FAMILIA Y AMIGOS a los que también “pudo” desilusionar pero la peor desilusión es la que uno tiene con uno mismo, esa que NADIE, ni CUALQUIERA COMENTARIO duele más. Antes de seguir juzgando por la eliminación de Uruguay en el mundial y los errores que se pueden cometer, porque solo el que está ahí sabe lo que es y eso implica, esa desilusión que sienten muchos deportistas cuando representan a su país y no logran un triunfo y encima dejar contentos a todos; hoy me pregunto, ¿cuántas selecciones que tienen jugadores estrellas como la nuestra se han vuelto a sus casas con esa carga ENORME DE FRUSTRACIÓN y DESILUSIÓN A SU PAÍS?”

“Como sociedad y porque el fútbol mueve MASAS pido públicamente BASTA CON ESOS COMENTARIOS HIRIENTES que no hacen más que seguir metiendo el dedo en la llaga que aún sigue sin cicatrizar”, indicó. “Él pudo aparecer con una gran sonrisa y muy cálido con todos los niños que estaban pidiendo fotos, adultos también, madres pero más allá del video antes hubo una conversación y ese dolor dentro de él está. Respeto y gracias”, escribió Rosselli.

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