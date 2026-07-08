YPF buscará petróleo frente a la costa uruguaya y su presidente aseguró que "es algo gigante"

La petrolera argentina YPF avanzará con exploraciones offshore frente a la costa uruguaya entre fines de 2027 y comienzos de 2028 , con el objetivo de determinar la existencia de un yacimiento de hidrocarburos . Así lo anunció el presidente y CEO de la compañía, Daniel Marín , quien aseguró que el proyecto podría tener un potencial superior al de Vaca Muerta.

Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba , el ejecutivo explicó que YPF posee el 100% del área de exploración y expresó su confianza en el proyecto.

"Si tengo que jugar una ficha, la juego, y la vamos a jugar, fines del 2027, principio del 2028 en Uruguay porque tenemos el 100%. Es algo gigante y, si da bien, venimos a la Argentina e YPF se va a dedicar a la Argentina. Esto puede ser muchísimo más grande que Vaca Muerta . Si esto se da, puede llevar a millones y millones de barriles de producción ", afirmó.

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Marín explicó que la decisión de avanzar con la exploración se apoya en estudios geológicos sobre la formación del océano Atlántico y en las similitudes entre la plataforma marítima uruguaya y algunas cuencas productoras de África.

"África y América estaban juntos, empezaron a separarse y hace unos 140 millones de años se formó una cuenca. Esos depósitos ahora son los que generan petróleo. Todo lo que da en África da en América y viceversa", sostuvo.

Según indicó el presidente de YPF, esas características geológicas alimentan las expectativas de la empresa sobre el potencial de las aguas uruguayas.

La exploración comenzará entre fines de 2027 y principios de 2028

De acuerdo con lo anunciado por la compañía, las tareas de exploración offshore están previstas para comenzar entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

El objetivo será confirmar si existe un yacimiento de hidrocarburos en aguas uruguayas y determinar su potencial productivo, una etapa clave antes de definir un eventual desarrollo comercial.

De transición a adición energética: por qué se sigue buscando petróleo en Uruguay

El anuncio de YPF se da en un contexto de creciente interés por la exploración offshore en Uruguay. Se prevé que antes de fin de año la estadounidense Apa Corporation realice un nuevo pozo exploratorio en aguas profundas, el primero desde 2016, mientras otras empresas como Chevron, Shell y la propia YPF avanzan con trabajos de sísmica en distintos bloques de la plataforma marítima.

El renovado interés responde, en parte, a las similitudes geológicas entre la costa uruguaya y regiones como Namibia, donde en los últimos años se realizaron importantes descubrimientos de hidrocarburos.

Sin embargo, detrás de la exploración aparece una pregunta de fondo: ¿por qué seguir buscando petróleo en un mundo que avanza hacia las energías renovables?

La explicación es que la transición energética está siendo más lenta y compleja de lo previsto. Actualmente, el carbón, el gas natural y el petróleo siguen representando más del 80% de la matriz energética mundial, mientras que las fuentes renovables continúan creciendo, pero sin desplazar completamente a los combustibles fósiles.

El gerente de Transición Energética de Ancap, Santiago Ferro, explicó meses atrás a El Observador que el proceso no implica una sustitución inmediata de unas fuentes por otras, sino una "adición energética", donde las nuevas tecnologías se incorporan mientras las tradicionales continúan siendo necesarias.

"Por unas cuantas décadas más hay que apuntar a todas las formas de energía", resumió el especialista durante un taller con periodistas.

A ello se suma que la demanda mundial de energía continúa creciendo, impulsada por el aumento de la población y de la actividad económica. Incluso los escenarios internacionales más ambiciosos de descarbonización prevén que en 2050 el petróleo y el gas natural seguirán teniendo un papel relevante.

En el caso de Uruguay, la situación presenta una particularidad: aunque la matriz eléctrica es prácticamente renovable, la electricidad representa apenas cerca de una quinta parte del consumo energético total. El resto depende, en gran medida, de derivados del petróleo importado.

Según datos manejados por Ancap, el petróleo es el principal producto de importación del país, con un costo que puede oscilar entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones por año, dependiendo de la cotización internacional.

En ese contexto, la eventual producción local de hidrocarburos no supondría un cambio en la política de descarbonización, sino que permitiría sustituir importaciones de un combustible que seguirá siendo necesario durante las próximas décadas, especialmente para sectores como el transporte, la aviación y la industria pesada, donde la electrificación todavía presenta importantes limitaciones.