"Queremos que el barrio vuelva a ser de los vecinos": el gobierno lanzó Más Barrio en Rivera

El programa Más Barrio comenzó este martes su implementación en Rivera , que se convirtió en el tercer departamento del país en incorporarse a esta iniciativa del gobierno destinada a mejorar la convivencia, reforzar la seguridad y transformar barrios con situaciones de vulnerabilidad mediante un trabajo coordinado entre organismos públicos y gobiernos departamentales.

El lanzamiento contó con la participación del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez ; la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro ; el ministro del Interior, Carlos Negro ; y el intendente de Rivera, Richard Sander .

La primera etapa del programa abarcará la zona sur de los barrios Santa Isabel, Santa Teresa y La Colina , donde se realizará un censo para relevar las necesidades de las familias y definir las intervenciones.

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Según datos del Censo 2023 , el área donde se desarrollará la intervención comprende 824 viviendas , con 2.214 personas distribuidas en 656 hogares .

Además, el 56,7% de los hogares tiene menores de 18 años. En total viven allí 810 niños y adolescentes, de los cuales 211 tienen menos de cinco años, un dato que las autoridades consideran clave para orientar las acciones del programa.

Tras el relevamiento, el plan prevé ejecutar mejoras en infraestructura, espacios públicos, vivienda, iluminación, seguridad y servicios, con participación del Gobierno nacional, la Intendencia y los propios vecinos.

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, recordó que la expansión de Más Barrio al interior del país formaba parte de los compromisos asumidos por el gobierno al inicio de la administración.

"Es un compromiso del Gobierno, dentro de las 63 medidas del primer Consejo de Ministros. Venimos trabajando este programa con la Secretaría de Presidencia y el Ministerio del Interior para mejorar la convivencia y la situación de aquellos barrios que atraviesan problemas de violencia y precariedad sociohabitacional", afirmó.

La jerarca destacó además que el cronograma previsto se viene cumpliendo. Recordó que el programa comenzó en Cerro Norte, en Montevideo, continuó en Las Piedras, en Canelones, y ahora se extiende a Rivera.

"Que el barrio vuelva a ser de los vecinos"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que el objetivo central del programa es recuperar los barrios mediante una acción coordinada entre el Gobierno nacional, las intendencias y otras instituciones.

"Lo que estamos buscando es cómo logramos que el barrio vuelva a ser de los vecinos. A la gente que le roban, que tiene problemas de vivienda o dificultades para acceder a la salud o a la educación, nadie le pregunta a quién votó. Lo que tiene que hacer el Estado es darle los mejores servicios", señaló.

Sánchez indicó que Más Barrio combina políticas de vivienda, seguridad, convivencia y mejoras del hábitat y aseguró que el éxito del programa se medirá por el impacto que tenga en la vida cotidiana de los habitantes.

"Más Barrio no viene a construir soluciones mágicas, viene a sumarse a otros programas para generar que el barrio vuelva a ser de los vecinos y no de los delincuentes. Si dentro de un año los gurises de ese barrio están jugando en la calle, es que ganamos", afirmó.

La Intendencia acompañará con obras

El intendente de Rivera, Richard Sander, anunció que la comuna respaldará la intervención con obras y mejoras urbanas.

"Vamos a hacer un censo, trabajar con la gente, ver los problemas e invertir en el barrio. Vamos a mejorar plazas, espacios deportivos, algunas soluciones de vivienda, la seguridad, la iluminación y sumar más cámaras", sostuvo.

El jefe departamental también destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

"Tenemos que ir todos sin colores políticos, sin distinciones. Queremos volver a ver a los gurises jugando en la calle, como antes", expresó.

Interior incorporará la dimensión de seguridad

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que el programa integra las políticas de seguridad con las acciones sociales y urbanas impulsadas por otros organismos del Estado.

"Este no es un plan exclusivamente de vivienda ni exclusivamente de seguridad. Es un proyecto que reúne los esfuerzos de distintas instituciones para recuperar los territorios para la población", afirmó.

Según explicó, el Ministerio del Interior participará en cada una de las intervenciones y el trabajo comenzará con un censo que permitirá conocer en profundidad la realidad del barrio.

Negro agregó que la Policía ya viene actuando en la zona y aseguró que durante el primer semestre se registró una reducción de los principales indicadores delictivos. Además, señaló que el programa tendrá un seguimiento permanente para evaluar los resultados y realizar los ajustes que sean necesarios.