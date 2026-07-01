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Video: vecinos denuncian a una mujer que fue grabada mientras rompía el parabrisas de un auto con una piedra

El incidente se produjo en las últimas horas en las calles Juan Cruz Varela y Andrés Lamas del barrio montevideano

1 de julio de 2026 11:01 hs
Mujer golpea con una piedra un auto

Una mujer de alrededor de 80 años fue grabada por vecinos en las últimas horas dañando el vidrio de un auto con una piedra en el barrio de Jancito Vera, en Montevideo.

Según informó Telemundo (Canal 12), el incidente se produjo en las calles Juan Cruz Varela y Andrés Lamas.

De acuerdo con vecinos, este hecho ya ha ocurrido en el pasado y por eso decidieron radicar una denuncia contra la mujer, informó el consignado medio.

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Un trabajador del barrio consultado por el citado medio señaló que la semana pasada decidió dejar su vehículo frente a la casa de la mujer y afirmó que, cuando regresó, tenía una piedra en el capó.

Según residentes de la zona, la mujer padece problemas de salud mental y no quiere que se estacionen vehículos frente a su casa.

En el video se ve a la mujer con una piedra en las manos golpeando en repetidas ocasiones el parabrisas de un auto blanco.

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