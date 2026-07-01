VIDEOS | México vs. Ecuador: peleas en las tribunas, denuncia de ataques contra periodistas y muertes en los festejos

La victoria de México por 2-0 ante Ecuador en el Mundial 2026 no sólo selló la clasificación del conjunto local a los octavos de final, sino que también estuvo marcada por múltiples episodios de violencia dentro y fuera del estadio.

Según registros de hinchas difundidos en redes sociales , además de reportes oficiales y denuncias públicas de periodistas, la tensión entre simpatizantes de ambas selecciones derivó en choques cuerpo a cuerpo en distintos sectores del evento.

Durante y después del partido disputado en el Estadio Azteca , circularon imágenes de enfrentamientos entre grupos de hinchas en las tribunas y en zonas aledañas, lo que motivó la intervención de los equipos de seguridad desplegados en el operativo.

En un fan fest realizado en Monterrey , la policía utilizó gas lacrimógeno y aerosol pimienta para dispersar a asistentes que intentaron forzar el ingreso al evento, en un contexto de alta concentración de público que buscaba seguir el encuentro en pantalla gigante. Varias personas resultaron afectadas, aunque con heridas leves.

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Hinchas mexicanos en el hotel donde se hospedó la selección de Ecuador @zaritzisosa (X)

El clima de tensión también se extendió a las inmediaciones del estadio en la previa del partido, con denuncias de hostigamiento hacia la delegación ecuatoriana. Según los reportes, hubo ruidos, fuegos artificiales y cánticos en las cercanías del hotel de concentración del equipo visitante.

Agresiones a la prensa ecuatoriana Teleamazonas

A la par, equipos de prensa también informaron agresiones durante la cobertura del encuentro y el postpartido: la cadena Teleamazonas de Ecuador aseguró haber sido atacado por simpatizantes mexicanos mientras realizaba una transmisión en vivo tras la derrota del conjunto dirigido por Sebastián Beccacece.

En el plano oficial, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó la muerte de dos personas durante los festejos posteriores al partido. Otros reportes elevaron la cifra a tres víctimas fatales por asfixia en medio de concentraciones masivas en distintos puntos de la capital.

Puesto de Mando del Sector Salud informa:



En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación.



Tras… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Las víctimas fueron asistidas por equipos de emergencia en la vía pública y en hospitales cercanos, pero fallecieron pese a las maniobras de reanimación.