Poder Judicial abrió un llamado laboral para choferes con sueldo de casi $ 64 mil: requisitos y cómo anotarse

El Poder Judicial abrió un llamado laboral para cubrir cargos de chofer en el Departamento de Transporte , con sede en Montevideo.

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Los seleccionados ingresarán bajo la modalidad de contrato y percibirán un salario nominal mensual de $ 63.989 por una carga horaria de 40 horas semanales .

Entre las tareas del cargo figuran el traslado de personas, materiales y documentación tanto dentro de Montevideo como hacia el interior del país. Además, deberán controlar el estado del vehículo, mantener su higiene, gestionar la carga de combustible y realizar suplencias de los choferes oficiales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia , la Secretaría Letrada, la Dirección General de los Servicios Administrativos y los jueces penales.

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OPP abrió un llamado laboral con sueldo de más de $ 102 mil por 40 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

Ser ciudadano natural o legal .

. Tener entre 23 y 45 años al cierre de las inscripciones.

al cierre de las inscripciones. Contar con bachillerato completo o equivalente en UTU.

o equivalente en UTU. Poseer libreta de conducir profesional vigente y carné de salud vigente.

y carné de salud vigente. Tener domicilio en Montevideo o en la zona metropolitana , hasta un radio de 50 kilómetros de la capital.

, hasta un radio de 50 kilómetros de la capital. Acreditar al menos cinco años de experiencia como chofer , mediante historia laboral del BPS y cartas de referencia.

, mediante historia laboral del BPS y cartas de referencia. No registrar sanciones por alcoholemia ni incidentes con autoridades de tránsito en los últimos tres años.

El llamado también contempla los cupos previstos por las leyes de acciones afirmativas para personas afrodescendientes y personas trans.

Cómo inscribirse

Las postulaciones se realizarán exclusivamente a través del sitio web del Poder Judicial y el plazo para inscribirse vence el próximo 12 de julio.

Los interesados deberán completar el formulario disponible en el portal oficial y cumplir con los requisitos establecidos en las bases del concurso.