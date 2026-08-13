Llamado laboral de Defensa para administrativos con sueldo de $39 mil por 30 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Defensa Nacional abrió un llamado laboral para ocupar vacantes administrativas en Montevideo. El cargo tiene una remuneración nominal de $39.027,07 por 30 horas semanales .

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El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) mantiene abierto un llamado público para ocupar vacantes de Soldado de Primera dentro del Cuerpo Administrativo , con una remuneración nominal mensual de $39.027,07 .

El concurso es para desempeñar tareas en la Dirección General de Secretaría de Estado , en Montevideo, y se realiza mediante la modalidad de oposición, méritos y antecedentes.

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La carga horaria prevista es de 30 horas semanales , aunque las bases establecen "permanencia a la orden sin límite de tiempo", dependiendo de las necesidades del servicio.

Qué tareas deberá realizar

El cargo está orientado principalmente a tareas administrativas y de gestión documental.

Entre las funciones previstas están la recepción, control, envío y archivo de documentación, así como la redacción de notas, oficios, circulares y otros documentos.

También deberá crear y mantener actualizadas planillas electrónicas y bases de datos, tramitar y archivar expedientes electrónicos y brindar atención e información a usuarios internos y externos, tanto presencialmente como por teléfono, correo electrónico u otros medios.

Cuáles son los requisitos para presentarse

Las bases establecen una serie de condiciones excluyentes. Los postulantes deben ser ciudadanos naturales o legales con tres años de ejercicio y tener entre 18 y 49 años al momento del ingreso, ya que se exige haber cumplido los 18 y ser menor de 50 años.

También deberán estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, no tener antecedentes judiciales al momento de ingresar y no contar con antecedentes sumariales ni haber sido destituidos de la función pública o dados de baja de las Fuerzas Armadas por una causal que impida legalmente el reingreso.

Además, deberán contar con certificado de aptitud física (Control en Salud), haber realizado el Juramento de Fidelidad a la Bandera y tener Bachillerato completo o equivalente expedido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional.

Otro de los requisitos es estar inscripto en la página web de llamados del Ministerio de Defensa.

Qué antecedentes se tendrán en cuenta

Aunque no son excluyentes, Defensa valorará especialmente la experiencia laboral previa en tareas similares.

También otorgará valor a la formación en herramientas informáticas y ofimáticas —como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y correo electrónico—, la experiencia o capacitación en atención al público y orientación al usuario, y otra formación relacionada con el cargo.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 20 de agosto de 2026. El trámite debe realizarse a través de la página de llamados del Ministerio de Defensa Nacional.

Las bases establecen que, si se presentan más de 100 personas, se realizará un sorteo público para determinar el orden de prelación.

Ese sorteo está previsto para el 24 de agosto a las 11:00 en el anfiteatro coronel Ramón Trabal, ubicado en avenida 8 de Octubre 2602, y será abierto al público.

Las primeras 100 personas sorteadas deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos entre el 31 de agosto y el 3 de setiembre en la sede del Ministerio de Defensa.