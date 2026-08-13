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Triple homicidio en Cerro Norte: trasladaron desde Buenos Aires a uno de los presuntos autores y esperan la llegada de otro detenido

Un joven de 18 años fue detenido por las autoridades argentinas cuando intentaba salir de Buenos Aires rumbo a Uruguay y ya quedó a disposición de la Justicia

13 de agosto de 2026 14:58 hs
detenidobsas

Se trata de un joven de 18 años que era requerido internacionalmente por el crimen. En tanto, otro hombre vinculado a la investigación permanece detenido en Argentina y se espera que llegue a Uruguay en las próximas horas.

El caso es investigado por el Departamento de Hechos Complejos de la Dirección General de Hechos Complejos. El triple homicidio ocurrió en la zona de las calles Egipto y Estados Unidos, en Cerro Norte.

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A partir de tareas de inteligencia y de campo, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables y presentaron las actuaciones ante Fiscalía, tras lo que se obtuvieron órdenes de detención.

Dos de los buscados se habían fugado a Argentina

Durante la investigación, la Policía determinó que al menos dos de los requeridos se habían fugado a Argentina.

A partir de esa información, Hechos Complejos coordinó las actuaciones con la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol y se emitieron órdenes de captura internacional.

Uno de los requeridos, el joven de 18 años, fue detenido por las autoridades argentinas cuando intentaba salir de la ciudad de Buenos Aires con destino a Uruguay.

El sospechoso fue trasladado a Montevideo y quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, las autoridades aguardan el traslado de un segundo hombre detenido en Buenos Aires el pasado 16 de julio, quien también es requerido por su presunta participación en el triple homicidio.

Según informó el Ministerio del Interior, está previsto que este segundo sospechoso ingrese a Uruguay en las próximas horas.

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