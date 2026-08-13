El peso uruguayo se consolida como moneda de financiamiento del gobierno

La deuda en moneda local continúa ganando peso en la estrategia de financiamiento del gobierno uruguayo. Según el nuevo reporte de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mercado doméstico mantuvo un papel central y permitió captar el equivalente a US$ 2.144 millones mediante subastas de Notas del Tesoro en moneda local durante los primeros siete meses del año.

De ese total, US$ 1.226 millones correspondieron a instrumentos en pesos nominales a tasa fija , lo que elevó su participación al 57% de las emisiones domésticas. El resto se completó con US$ 506 millones en Unidades Indexadas (UI) , equivalentes al 24%, y US$ 412 millones en unidades indexadas a salarios , el 19% restante.

El informe señala que durante 2026 el gobierno continuó profundizando el mercado doméstico de deuda, al tiempo que también recurrió a los mercados internacionales tanto en moneda local —pesos nominales— como en dólares.

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Según el MEF, la mejora en las metas de inflación desde 2023 y el anclaje de las expectativas han impulsado dos tendencias clave en el financiamiento público: una mayor emisión de deuda en moneda local y un incremento de los instrumentos a tasa fija no indexada. Este proceso refleja la mayor credibilidad de la política monetaria.

Al reducir la indexación, el gobierno disminuye el traslado de la inflación y los salarios al costo del servicio de la deuda, logrando un control más firme sobre la trayectoria fiscal a mediano plazo.

La evolución de las tasas de corte de las licitaciones también refleja este contexto. En las emisiones en pesos nominales, las tasas se ubicaron durante los primeros siete meses en un rango de aproximadamente 6,5% a 7,3% anual, en niveles inferiores a los observados al comienzo del año. Por ejemplo, la Nota del Tesoro Serie 12, con vencimiento en enero de 2028, pasó de una tasa de corte de 7,05% en enero a 6,61% en junio, mientras que la Serie 13, con vencimiento en junio de 2030, se colocó a 7,04% en julio, frente a 7,32% en enero.

La importancia creciente de la moneda local también se observa al considerar el conjunto de las emisiones. Durante los primeros siete meses de 2026, el 90% de la emisión total de bonos, tanto doméstica como internacional, estuvo denominada en moneda local. Dentro de ese porcentaje, el 73% se emitió en pesos nominales a tasa fija.

El MEF vincula este proceso con la estrategia de desdolarización de la deuda uruguaya. En particular, sostiene que la mayor capacidad de los inversores domésticos para absorber títulos soberanos “ha fortalecido la estrategia de desdolarización de larga data de Uruguay”, al reducir la exposición del gobierno a las variaciones del tipo de cambio y aportar una base de financiamiento estable.

La mayor participación de los pesos nominales también muestra un proceso gradual de nominalización de la deuda doméstica, una característica asociada a entornos de baja inflación que, según el reporte, comienza a consolidarse en Uruguay.