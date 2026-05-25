Tres personas fueron asesinadas tras una balacera en el Cerro: otras dos resultaron heridas, una de gravedad

En las últimas horas del domingo se registró una balacera en el Cerro que dejó a tres personas muertas y a otras dos heridas , informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El ataque armado ocurrió a las 22:00 horas del domingo sobre una casa ubicada en las calles Egipto y Estados Unidos .

Allí, según informó la Policía, un grupo de delincuentes llegó en un vehículo particular y comenzó a disparar contra la vivienda .

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Producto del ataque, una mujer de 35 años, un hombre de 29 años y una tercera víctima aún por identificar fallecieron en el lugar .

Además, otros dos hombres, de los que no se revelaron mayores datos, terminaron heridos e ingresados en un centro médico cercano. Una de las víctimas se encuentra en estado grave.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica que realizó los relevamientos e incautó un arma de fuego en el lugar.

La investigación se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios, bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.