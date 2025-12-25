Dos asesinados y tres heridos tras ataque a balazos en Tres Ombúes

Dos hombres de 30 y 31 años fueron asesinados este jueves en el barrio Tres Ombúes de Montevideo en una balacera que dejó, además, tres personas heridas, informó en primera instancia Subrayado y confirmó El Observador.

El crimen ocurrió en la madrugada de este jueves en Gregorio Camino y José Castro y fue avistado por policías que recorrían el barrio. Mientras se movilizaban en un patrullero, alcanzaron a ver al asesino disparando contra las víctimas.

Al ver a los efectivos, el criminal comenzó a disparar también contra el patrullero . Los policías -que resultaron ilesos- repelieron la agresión a tiros.

El delincuente cayó al piso, pero se levantó y fugó por un pasaje del barrio.

Los policías se acercaron al grupo de hombres y encontraron a dos de ellos con heridas de bala en la cabeza. Fueron trasladados al Hospital del Cerro, donde fallecieron a los pocos minutos.

Minutos después, vecinos informaron a la Policía que por el pasillo por el que fugó el asesino había tres personas heridas. Se trata de una mujer de 23 años con heridas de bala en ambas piernas, un hombre de 21 años con un disparo en el omóplato y un adolescente de 15 años con un tiro en el abdomen.

Según la Policía, ninguna de las heridas está grave. Todos fueron internados en el Hospital Maciel.

El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía. En el lugar del doble asesinato se encontraron 14 vainas.