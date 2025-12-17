Justicia imputó por homicidio culposo y encubrimiento a tres médicos en caso de mala praxis a bebé

El juez de garantía Emilio Baccelli imputó por homicidio culposo a los médicos responsables de la intervención realizada a Manuel Carreño, de 13 meses, el 8 de abril de 2024, la cual derivó en una hemorragia y en su muerte , al día siguiente.

Manuel fue sometido a una cirugía de tórax por endoscopía debido a una malformación congénita pulmonar benign a que se realizó en el Casmu y que estuvo a cargo de los cirujanos pediátricos, grado 5 Gabriel Giannini y el grado 3 Martín Ormaechea. Junto a ellos fue imputada la intensivista María Talasimov por consignar en la historia clínica que no habían existido eventos adversos en la intervención.

En la audiencia que se realizó este miércoles, la fiscal de Flagrancia de 15 turno, Sylvia Lovesio, leyó el relato de los hechos por los que entendió que existía responsabilidad penal de los profesionales y luego el juez hizo lugar al planteo de la fiscal.

Lovesio relató que “por imprudencia, impericia, negligencia de ambos" una intervención de bajo riesgo "derivó en un resultado de muerte".

La fiscal sostuvo que "Manuel, de apenas 13 meses de edad ingresó sano y con un diagnóstico de una malformación benigna que podría haberse controlado en su evolución con seguimiento clínico, fue expuesto a una cirugía de alto riesgo la que ocasionó no sólo la involución de su estado de salud de sano a crítico, sino que mediante el accionar imperito, determinó que cayera en un estado de vulnerabilidad extrema”.

Agregó que "debió ser trasladado al CTI pediátrico, mientras su organismo se apagaba debido a la hemorragia pulmonar y posterior insuficiencia y colapso pulmonar agudo”.

Lovesio dio cuenta también de “la falsedad consignada en la historia clínica” por la intensivista que “fue coincidente con la información proporcionada a la familia al terminar la intervención por parte del cirujano actuante, quien les dijo que “había sido exitosa”.

La fiscal Lovesio citó en su dictamen el informe académico de la Facultad de Medicina que concluyó que “existieron múltiples fallos en el manejo quirúrgico y posoperatorio, lo que evidencia que el equipo de cirujanos pediátricos torácicos carecía de la experiencia y el dominio técnico necesarios para llevar a cabo este procedimiento con seguridad”.