Operativo en Paysandú por posible red de trata con fines de explotación laboral: se identificaron 14 peruanos y 38 argentinos

La Jefatura de Policía de Paysandú realizó un operativo por una presunta red de trata de personas con fines de explotación laboral , en la que se logró identificar a 38 argentinos y 14 peruanos en dos allanamientos, entre ellos hay un adolescente y una mujer .

Los allanamientos se realizaron el pasado martes en un predio rural y en un inmueble industrial , y estuvieron motivados por denuncias de irregularidades laborales que afectan a trabajadores extranjeros .

El caso es investigado por el fiscal departamental Joaquín Suarez , mientras que de los allanamientos participaron policías sanduceros y de Interpol . También participó el Ministerio de Trabajo y la Unidad de Víctimas de Fiscalía .

NARCOTRÁFICO Una avioneta incendiada en julio en Paysandú permitió llegar a otra aeronave que tiró droga este viernes e incautar más de 400 kilos

NARCOTRÁFICO Incautan en Paysandú unos 300 kilos de drogas entre cocaína y pasta base: hay dos detenidos

Por este caso, la Justicia dispuso como medidas limitativas el cierre de fronteras a dos indagados , mientras continúa la investigación -aún no han sido imputados-. Ambos están vinculados a la dirección de la empresa investigada.

Hay una persona que está detenida, que se presume que fue el captor de las víctimas, y podría ser imputado este jueves.

En cambio, durante este miércoles se tomó declaración bajo modalidad de Cámara Gesell a 11 trabajadores peruanos, en carácter de víctimas.

Incautaron en Paysandú más de 400 kilos de pasta base que tenían como destino el mercado local

20251129 Más de 400 kilos de droga (principalmente pasta base, pero también cocaína) incautada en Paysandú Foto: Gervasio Schusman

A finales de noviembre, también en Paysandú, el Ministerio del Interior incautó más de 400 kilos de droga que tenían como destino el mercado local. Casi todo lo confiscado era pasta base, aunque también había un kilo de cocaína. La incautación se convirtió hasta el momento en una de las más importantes del departamento sanducero.

El director nacional de Investigaciones, Julio Sena, detalló que lo incautado implicaría "casi 3 millones de dosis de pasta base" que lograron quitar del mercado. "El importe total de esta droga fraccionada asciende casi a los US$ 2 millones. Por lo tanto, entendemos que fue un duro golpe a las organizaciones criminales", sostuvo el policía.