/ Nacional / ALLANAMIENTOS

Operativo en Paysandú por posible red de trata con fines de explotación laboral: se identificaron 14 peruanos y 38 argentinos

La Justicia dispuso el cierre de fronteras para dos indagados vinculados a la empresa; otra persona está detenida y se apunta a que es el captador de las víctimas

10 de diciembre 2025 - 22:26hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

La Jefatura de Policía de Paysandú realizó un operativo por una presunta red de trata de personas con fines de explotación laboral, en la que se logró identificar a 38 argentinos y 14 peruanos en dos allanamientos, entre ellos hay un adolescente y una mujer.

Los allanamientos se realizaron el pasado martes en un predio rural y en un inmueble industrial, y estuvieron motivados por denuncias de irregularidades laborales que afectan a trabajadores extranjeros.

El caso es investigado por el fiscal departamental Joaquín Suarez, mientras que de los allanamientos participaron policías sanduceros y de Interpol. También participó el Ministerio de Trabajo y la Unidad de Víctimas de Fiscalía.

Por este caso, la Justicia dispuso como medidas limitativas el cierre de fronteras a dos indagados, mientras continúa la investigación -aún no han sido imputados-. Ambos están vinculados a la dirección de la empresa investigada.

Hay una persona que está detenida, que se presume que fue el captor de las víctimas, y podría ser imputado este jueves.

En cambio, durante este miércoles se tomó declaración bajo modalidad de Cámara Gesell a 11 trabajadores peruanos, en carácter de víctimas.

Paysnadú Trata de personas explotación laboral argentinos Justicia

